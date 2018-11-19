Эксперты назвали самые полезные правила гигиены после секса





После секса некоторые женщины прибегают к влагалищному душу, но этот способ может увеличить риск инфекционных заболеваний. Все дело в том, что во влагалище есть натуральная пленка, которая защищает его от проникновения различных бактерий, а при душе она просто смывается. Эксперты советуют после секса посетить туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Поскольку во время интимной близости бактерии могут пробраться в мочеиспускательный канал. Во время занятий любовью люди могут прикасаться к гениталиям партнера, поэтому нужно просто вымыть руки с мылом.Во время прелюдий лучше надевать свободную одежду, пропускающую воздух к телу. Также женщины должны избегать ношения обтягивающего или весьма тесного нижнего белья. Поскольку лишенные воздуха, потеющие зоны тела являются хорошей площадкой для размножения бактерий и грибков.