Эксперты назвали самые полезные правила гигиены после секса
Немецкие эксперты назвали несколько очень полезных гигиенических привычек, которым нужно следовать после занятий сексом. Также они сообщили, что умеренный запах из влагалища нормален.
После секса некоторые женщины прибегают к влагалищному душу, но этот способ может увеличить риск инфекционных заболеваний. Все дело в том, что во влагалище есть натуральная пленка, которая защищает его от проникновения различных бактерий, а при душе она просто смывается. Эксперты советуют после секса посетить туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Поскольку во время интимной близости бактерии могут пробраться в мочеиспускательный канал. Во время занятий любовью люди могут прикасаться к гениталиям партнера, поэтому нужно просто вымыть руки с мылом.
Во время прелюдий лучше надевать свободную одежду, пропускающую воздух к телу. Также женщины должны избегать ношения обтягивающего или весьма тесного нижнего белья. Поскольку лишенные воздуха, потеющие зоны тела являются хорошей площадкой для размножения бактерий и грибков.
После секса некоторые женщины прибегают к влагалищному душу, но этот способ может увеличить риск инфекционных заболеваний. Все дело в том, что во влагалище есть натуральная пленка, которая защищает его от проникновения различных бактерий, а при душе она просто смывается. Эксперты советуют после секса посетить туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Поскольку во время интимной близости бактерии могут пробраться в мочеиспускательный канал. Во время занятий любовью люди могут прикасаться к гениталиям партнера, поэтому нужно просто вымыть руки с мылом.
Во время прелюдий лучше надевать свободную одежду, пропускающую воздух к телу. Также женщины должны избегать ношения обтягивающего или весьма тесного нижнего белья. Поскольку лишенные воздуха, потеющие зоны тела являются хорошей площадкой для размножения бактерий и грибков.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:02