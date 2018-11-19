АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Аналитики США рассказали Украине, как вернуть Донбасс

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСК Игорь Романенко рассказал, как США советует Украине вернуть Донбасс. Существует определенный сценарий этого процесса.

Аналитики США рассказали Украине, как вернуть Донбасс

Штаты в первую очередь предлагают перекрыть границу с ДНР и ЛНР. В частности, планируется прекратить поступление жизненно необходимых ресурсов. Аналитики из США уверены, что такие действия спровоцируют революционную ситуацию, которая ослабит российскую сторону.

Арсен Аваков, глава украинского МВД, минувшим летом заявил, что возвращение Донбасса необходимо провести за счет полицейских мероприятий, а не военным путем, сообщает портал «Слово и дело».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый паркетник Landwind E315 готовят к дебюту
Виктория Романец в Instagram рассказала о своем
В Китае собираются в седане Buick LaCrosse
Пьяные воришки-центурионы вывели из себя власти
Мобильное приложение для детей запустила
Хакеры разместили в Сети откровенные снимки Рианны
Ольга Бузова не смогла справиться с истерикой во
Планета Нибиру уже шесть лет сжигает Землю
Модель Элизабет Хёрли появилась на мероприятии в
Артем Сорока не планирует судиться с Марго
У матери Ольги Рапунцель на нервной почве
Гарик Мартиросян пошутил над творчеством Ольги
Астрономы создали виртуальную модель центральной
Джулия Робертс отказывается делать пластику лица
Аналитики США рассказали Украине, как вернуть
Сергей Безруков вышел в свет со своей
В Чехии очевидцы зафиксировали в небе облака,
Настасья Самбурская поделилась собственным
Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову»
Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого
Сверхбыстрый накопитель Samsung SSD X5 выходит в
Компания Zyxel представила защищённую точку
В Москве задержали мужчину, который поджег
Вышел фильм про зомби-апокалипсис в Тверской
Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Эксперты назвали самые полезные правила гигиены
Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет
Lockheed Martin вместе с NASA начала
Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с
Денис Лебедев променял концерт Ольги Бузовой на
Просмотреть все новости