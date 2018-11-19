Аналитики США рассказали Украине, как вернуть Донбасс
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСК Игорь Романенко рассказал, как США советует Украине вернуть Донбасс. Существует определенный сценарий этого процесса.
Штаты в первую очередь предлагают перекрыть границу с ДНР и ЛНР. В частности, планируется прекратить поступление жизненно необходимых ресурсов. Аналитики из США уверены, что такие действия спровоцируют революционную ситуацию, которая ослабит российскую сторону.
Арсен Аваков, глава украинского МВД, минувшим летом заявил, что возвращение Донбасса необходимо провести за счет полицейских мероприятий, а не военным путем, сообщает портал «Слово и дело».
Штаты в первую очередь предлагают перекрыть границу с ДНР и ЛНР. В частности, планируется прекратить поступление жизненно необходимых ресурсов. Аналитики из США уверены, что такие действия спровоцируют революционную ситуацию, которая ослабит российскую сторону.
Арсен Аваков, глава украинского МВД, минувшим летом заявил, что возвращение Донбасса необходимо провести за счет полицейских мероприятий, а не военным путем, сообщает портал «Слово и дело».
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:00