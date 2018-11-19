Сергей Безруков вышел в свет со своей подрастающей наследницей

Малышку Машеньку подарила Сергею Безрукову жена Анна Матисон около двух лет назад. А недавно они поделились новостью, что ожидают в скором времени пополнение в своей семье. Сергей и Анна - замечательные родители, они стараются уделять своей крохе как можно больше времени, несмотря на плотные графики. Также Безруков и Матисон редко делятся с прессой подробностями личной жизни и не появляются с подрастающей дочерью на публике лишний раз.Недавно Сергей всё же сделал приятное своим поклонникам и пришёл с Машей на открытие детского фестиваля. Поклонники не обошли стороной это событие, их умилила подросшая девочка. В комментариях в социальных сетях фанаты пишут, что Маша всё больше становится похожей на свою красавицу маму. Они отмечают, что малышка очень быстро растёт, и желают ей и родителям счастья и крепкого здоровья.Безруков рассказал, что Марии очень понравился фестиваль и его атмосфера. А больше всего дочь оценила картину, представленную в рамках фестиваля, в которой её звёздный папа сыграл пирата.