Lockheed Martin вместе с NASA начала строительство сверхзвукового самолета QueSST





Летом нынешнего года стало известно, что воздушное судно получит название X-59 QueSST. Ожидается, что аппарат сможет влетать на скорости в 1,27 числа Маха на высоту 17 тысяч метров. При этом степень шумности будет небольшим. Он не превысит 75 децибел.Тестовый полет X-59 запланирован на 2021 года. В процессе испытаний создатели намерены собрать данные наблюдателей об уровне шума. Эта информация позволит сотрудникам позволит NASA пересмотреть правила об использовании сверхзвуковых аппаратов над сушей. На сегодняшний день такие полеты запрещены, прежде всего, из-за наличия ударных волн.