Правительство пообещало спасти Крым от дефицита бензина





По словам Новака, ежедневно Минэнерго и ФАС отслеживают ситуацию, которая относительно стабилизировалась, если сравнить с октябрем. После того, как было подписано соглашение с правительством, компании нарастили поставки нефтепродуктов и уменьшили стоимость топлива. Положительно на ситуацию повлияло и снижение цены на нефть.«Мы внимательно следим, чтобы в Крым постоянно поступали нефтепродукты. Сам механизм обеспечения не важен», - заявил Новак.Министр также добавил, что постепенно с рынка уходит суррогат. За счет этого поставки дизеля выросли на 10%. В регионах топливо стало более качественным.В прошлом месяце власти подписали соглашения с самыми крупными производителями нефтепродуктов. За счет этого цены на бензин удалось заморозить. Далее последовали массовые жалобы участников рынка на перебои в поставках продуктов. Независимые компании заявили, что крупные нефтяники резко изменили условия продажи бензина. Все мощности были перераспределены так, чтобы пользу получали собственные АЗС. Это вызвало локальный дефицит топлива.