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Правительство пообещало спасти Крым от дефицита бензина

В правительстве РФ пообещали спасти Крым от дефицита бензина. Такое заявление сделал Александр Новак, глава Минэнерго.

Правительство пообещало спасти Крым от дефицита бензина

По словам Новака, ежедневно Минэнерго и ФАС отслеживают ситуацию, которая относительно стабилизировалась, если сравнить с октябрем. После того, как было подписано соглашение с правительством, компании нарастили поставки нефтепродуктов и уменьшили стоимость топлива. Положительно на ситуацию повлияло и снижение цены на нефть.

«Мы внимательно следим, чтобы в Крым постоянно поступали нефтепродукты. Сам механизм обеспечения не важен», - заявил Новак.

Министр также добавил, что постепенно с рынка уходит суррогат. За счет этого поставки дизеля выросли на 10%. В регионах топливо стало более качественным.

В прошлом месяце власти подписали соглашения с самыми крупными производителями нефтепродуктов. За счет этого цены на бензин удалось заморозить. Далее последовали массовые жалобы участников рынка на перебои в поставках продуктов. Независимые компании заявили, что крупные нефтяники резко изменили условия продажи бензина. Все мощности были перераспределены так, чтобы пользу получали собственные АЗС. Это вызвало локальный дефицит топлива.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:27

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