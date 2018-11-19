Правительство пообещало спасти Крым от дефицита бензина
В правительстве РФ пообещали спасти Крым от дефицита бензина. Такое заявление сделал Александр Новак, глава Минэнерго.
По словам Новака, ежедневно Минэнерго и ФАС отслеживают ситуацию, которая относительно стабилизировалась, если сравнить с октябрем. После того, как было подписано соглашение с правительством, компании нарастили поставки нефтепродуктов и уменьшили стоимость топлива. Положительно на ситуацию повлияло и снижение цены на нефть.
«Мы внимательно следим, чтобы в Крым постоянно поступали нефтепродукты. Сам механизм обеспечения не важен», - заявил Новак.
Министр также добавил, что постепенно с рынка уходит суррогат. За счет этого поставки дизеля выросли на 10%. В регионах топливо стало более качественным.
В прошлом месяце власти подписали соглашения с самыми крупными производителями нефтепродуктов. За счет этого цены на бензин удалось заморозить. Далее последовали массовые жалобы участников рынка на перебои в поставках продуктов. Независимые компании заявили, что крупные нефтяники резко изменили условия продажи бензина. Все мощности были перераспределены так, чтобы пользу получали собственные АЗС. Это вызвало локальный дефицит топлива.
По словам Новака, ежедневно Минэнерго и ФАС отслеживают ситуацию, которая относительно стабилизировалась, если сравнить с октябрем. После того, как было подписано соглашение с правительством, компании нарастили поставки нефтепродуктов и уменьшили стоимость топлива. Положительно на ситуацию повлияло и снижение цены на нефть.
«Мы внимательно следим, чтобы в Крым постоянно поступали нефтепродукты. Сам механизм обеспечения не важен», - заявил Новак.
Министр также добавил, что постепенно с рынка уходит суррогат. За счет этого поставки дизеля выросли на 10%. В регионах топливо стало более качественным.
В прошлом месяце власти подписали соглашения с самыми крупными производителями нефтепродуктов. За счет этого цены на бензин удалось заморозить. Далее последовали массовые жалобы участников рынка на перебои в поставках продуктов. Независимые компании заявили, что крупные нефтяники резко изменили условия продажи бензина. Все мощности были перераспределены так, чтобы пользу получали собственные АЗС. Это вызвало локальный дефицит топлива.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:27