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Денис Лебедев променял концерт Ольги Бузовой на модный показ

Победитель телепроекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев из сыровара хочет переквалифицироваться в модели.

А тем временем, накануне в «Крокус Сити Холл» прошел грандиозный концерт Ольги Бузовой, к которому девушка готовилась долгие месяцы. Фанаты до последнего надеялись, что Лебедев все-таки придет на выступление своей возлюбленной.

Денис Лебедев променял концерт Ольги Бузовой на модный показ

Самые наивные фантазеры даже думали, что парень сделает Бузовой предложение на глазах у всего зала.

Лебедев постоянно твердил в социальных сетях, что непременно придет на шоу Ольги. Но в последний день огорошил всех заявлением, что не сможет попасть на концерт. Сыровар из Суздаля не раскрыл причины своего отказа, но подчеркнул, что это далось ему нелегко.

И вот видеоролик в Stories молодого человека объяснил, почему его не было на выступлении девушки. Вместо того, чтобы восторгаться шоу любимой, Денис пошёл на закрытие XVI сезона Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

Денис Лебедев променял концерт Ольги Бузовой на модный показ

Там для гостей устроили концертную программу, где принимали участие знаменитости отечественного шоу-бизнеса. А Лебедев пришел туда в качестве модели, ведь раньше вместе с другими участниками проекта «Замуж за Бузову» он уже дефилировал по подиуму.

Надо сказать, что по времени выступление Ольги и показ коллекции совпадали, поэтому Денису пришлось выбирать.

А что выбрал парень, все теперь прекрасно видят.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:42

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