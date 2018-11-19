Саше Черно начали сниться жуткие сны

«Я очень четко запомнила лицо этого человека, в жизни я никогда его не видела». К чему это может быть???? Мне до сих пор страшно», - поинтересовалась Александра Черно у своих подписчиков.

Саша не единожды признавалась своим поклонникам, что стала очень нервной из-за того, что идет стремительная подготовка к свадьбе. По всей видимости, именно это и стало причиной жутких снов будущей невесты.Несколько часов назад Александра опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала подписчикам свое недавнее сновидение в надежде на то, что они помогут ей разобраться, к чему же сняться подобные сны.По словам Черно, во сне она ехала на такси, и внезапно начал идти сильный дождь. Так как дорогу размыло, и ее невозможно было отыскать, водителю пришлось остановиться у заброшенного дома. И вдруг к Саше начал приставать таксист. Девушка очень перепугалась и закричала.В этот момент возлюбленная Иосифа Оганесяна резко проснулась и, увидев рядом будущего супруга, обняла его и немного успокоилась. Однако лицо водителя такси Саша очень хорошо запомнила. По мнению Черно, она никогда не встречала этого мужчину.Как оказалось, Саша очень переживает из-за свадьбы, ведь считает это событие самым важным в своей жизни. По словам Черно, сейчас она обращает внимание на каждую мелочь и именно поэтому часто плачет. Выяснилось, что в последнее время у девушки даже появляются панические атаки, и ее преследует чувство тревоги и ужаса.