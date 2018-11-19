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Саше Черно начали сниться жуткие сны

Одной из самых ярких участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Александре Черно начали сниться кошмары.

Саша не единожды признавалась своим поклонникам, что стала очень нервной из-за того, что идет стремительная подготовка к свадьбе. По всей видимости, именно это и стало причиной жутких снов будущей невесты.

Саше Черно начали сниться жуткие сны

Несколько часов назад Александра опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала подписчикам свое недавнее сновидение в надежде на то, что они помогут ей разобраться, к чему же сняться подобные сны.

По словам Черно, во сне она ехала на такси, и внезапно начал идти сильный дождь. Так как дорогу размыло, и ее невозможно было отыскать, водителю пришлось остановиться у заброшенного дома. И вдруг к Саше начал приставать таксист. Девушка очень перепугалась и закричала.

В этот момент возлюбленная Иосифа Оганесяна резко проснулась и, увидев рядом будущего супруга, обняла его и немного успокоилась. Однако лицо водителя такси Саша очень хорошо запомнила. По мнению Черно, она никогда не встречала этого мужчину.

Саше Черно начали сниться жуткие сны

«Я очень четко запомнила лицо этого человека, в жизни я никогда его не видела». К чему это может быть???? Мне до сих пор страшно», - поинтересовалась Александра Черно у своих подписчиков.

Как оказалось, Саша очень переживает из-за свадьбы, ведь считает это событие самым важным в своей жизни. По словам Черно, сейчас она обращает внимание на каждую мелочь и именно поэтому часто плачет. Выяснилось, что в последнее время у девушки даже появляются панические атаки, и ее преследует чувство тревоги и ужаса.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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