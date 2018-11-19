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Тренера ФК "Енисей" могут лишить водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование

Тренера красноярского ФК «Енисей» Дмитрия Аленичева могут лишить водительских прав. Все дело в том, что спортсмен отказался пройти медицинское освидетельствование.

Тренера ФК "Енисей" могут лишить водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование

Сообщается, что на прошлых выходных, 17 ноября, Аленичев сел за руль своего авто после посещения одного из местных баров. На дороге его остановил инспектор и потребовал пройти медосвидетельствование. От последнего тренер ФК «Енисей» отказался. В результате сотрудник правоохранительных органов составил протокол, сам же автомобиль отправили на спецстоянку.

Санкция за отказ от медосвидетельствования предполагает лишение водительского удостоверения и уплату штрафа размером 30 тысяч рублей. Автомобиль со штрафстоянки может забрать кто-то из представителей футбольного клуба.

Сам Аленичев никак не прокомментировал данный инцидент.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:18

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