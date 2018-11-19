Звезда «Дома-2» Камилла Галеева больше не стыдится своего участия в проекте





В свое время Камилла активно рушила создавшиеся на проекте пары и пробыла там в общей сложности около полугода, теперь же Галеева старается не вспоминать это время, хотя и не стыдится своего «домовского» прошлого.В одном из последних интервью Камилла рассказала, что с 2010 года она много путешествует, а сейчас живет на Ибице. После ухода с «Дома-2» Камилла не пропадала, но полностью изменила образ жизни.Девушка вышла замуж, родила дочь, организовывает арт и частные вечеринки, проводит мотивационные тренинг-путешествия, помогая людям находить себя, раскрывать их индивидуальность и ценность.О своем участии в телестройке первое время Камилла не любила вспоминать, но теперь «», и она спокойно воспринимает, все, что случилось с ней до этого.