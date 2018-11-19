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Звезда «Дома-2» Камилла Галеева больше не стыдится своего участия в проекте

Привлекательная брюнетка Камилла Галеева пришла на проект в 2004 году и сразу приковала к себе внимание зрителей. И хотя сейчас она счастлива замужем и живет в Испании, совершенно не стыдится своего участия в скандальной телестройке.

В свое время Камилла активно рушила создавшиеся на проекте пары и пробыла там в общей сложности около полугода, теперь же Галеева старается не вспоминать это время, хотя и не стыдится своего «домовского» прошлого.

Звезда «Дома-2» Камилла Галеева больше не стыдится своего участия в проекте

В одном из последних интервью Камилла рассказала, что с 2010 года она много путешествует, а сейчас живет на Ибице. После ухода с «Дома-2» Камилла не пропадала, но полностью изменила образ жизни.

Девушка вышла замуж, родила дочь, организовывает арт и частные вечеринки, проводит мотивационные тренинг-путешествия, помогая людям находить себя, раскрывать их индивидуальность и ценность.

Звезда «Дома-2» Камилла Галеева больше не стыдится своего участия в проекте

О своем участии в телестройке первое время Камилла не любила вспоминать, но теперь «стыд за прошлое покинул ее безвозвратно», и она спокойно воспринимает, все, что случилось с ней до этого.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:21

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