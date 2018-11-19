Компания Zyxel представила защищённую точку доступа WAC6552D-S





Эффективность точки доступа WAC6552D-S заключается в смарт-антенне, которая может подстроить работу сети под окружающую среду. Новинка поставляется с набором для установки на шесте и с технологией, снижающей влияние помех. На одном шесте можно устанавливать несколько подобных устройств, что позволит сэкономить на монтаже дополнительных возвышенностей. В антенне применяется новая технология Zyxel, она делает устройство невосприимчивым к наложению сигналов, подобное может происходить в том случае, когда на одном канале функционирует несколько точек доступа, обычно это приводит к снижению производительности беспроводной сети.Корпус WAC6552D-S относится к классу защиты от влияния окружающей среды IP67, это означает, что точка доступа способна функционировать при сильно загрязнённом воздухе, во время заморозка и ливней. К тому же новый продукт является самым доступным по цене среди подобных уличных точек доступа.