Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет представлена на этой неделе
Новая вариация смартфона Samsung Galaxy Note 9 будет представлена уже на этой неделе. Речь идет о девайсе, выполненном в белом цвете корпуса. Этот гаджет оказался не плодом чьего-либо воображения, а реальным продуктом.
Старт продаж уникального Samsung Galaxy Note 9 намечен на 23 ноября. Начиная с пятницы, планшетофон можно будет приобрести на Тайване. В комплект пользователь получит фирменный стилус, выполненный в аналогичном оттенке.
Пока корейская компания не делала никаких официальных заявлений. В связи с этим отсутствуют сведения по поводу объема памяти девайса и ценовой политики.
Старт продаж уникального Samsung Galaxy Note 9 намечен на 23 ноября. Начиная с пятницы, планшетофон можно будет приобрести на Тайване. В комплект пользователь получит фирменный стилус, выполненный в аналогичном оттенке.
Пока корейская компания не делала никаких официальных заявлений. В связи с этим отсутствуют сведения по поводу объема памяти девайса и ценовой политики.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00