Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет представлена на этой неделе





Старт продаж уникального Samsung Galaxy Note 9 намечен на 23 ноября. Начиная с пятницы, планшетофон можно будет приобрести на Тайване. В комплект пользователь получит фирменный стилус, выполненный в аналогичном оттенке.Пока корейская компания не делала никаких официальных заявлений. В связи с этим отсутствуют сведения по поводу объема памяти девайса и ценовой политики.