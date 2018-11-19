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Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет представлена на этой неделе

Новая вариация смартфона Samsung Galaxy Note 9 будет представлена уже на этой неделе. Речь идет о девайсе, выполненном в белом цвете корпуса. Этот гаджет оказался не плодом чьего-либо воображения, а реальным продуктом.

Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет представлена на этой неделе

Старт продаж уникального Samsung Galaxy Note 9 намечен на 23 ноября. Начиная с пятницы, планшетофон можно будет приобрести на Тайване. В комплект пользователь получит фирменный стилус, выполненный в аналогичном оттенке.

Пока корейская компания не делала никаких официальных заявлений. В связи с этим отсутствуют сведения по поводу объема памяти девайса и ценовой политики.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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