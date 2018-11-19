Родственники делят шикарное наследство Евгения Осина





В своё время певец Евгений Осин был очень популярен. Слова его хита «Плачет девочка в автомате» не знает разве что тот, кто жил в то время за пределами страны. Он звучал на радио и телевидении, в ресторанах и кафе, из магнитофона каждого второго подростка. Поэтому не удивительно, что Осин был достаточно богат и обзавёлся недешёвой недвижимостью.К примеру, певец имел трёхкомнатную квартиру площадью в сто квадратных метров в районе станции метро «Полежаевская» - престижном районе Москвы. Риэлторы оценивают её в сумму около тридцати миллионов рублей. Правда уточняют, что находится она в неудовлетворительном состоянии и требует хорошего ремонта. Остался у певца и мотоцикл, который он купил в прошлом году за миллион рублей.Теперь родственникам Осина предстоит побороться за его наследство. Больше всех с певцом общалась сестра Алина. Именно она обеспокоилась его состоянием после того, как он сутки не выходил на связь. И именно Алина обнаружила певца мёртвым. С женой Агнией у Осина были натянутые отношения, и как она поведёт себя в отношении наследства – неизвестно. Но вот Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения точно примет участие в разделе имущества, оставшегося от некогда звёздного отца.