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Родственники делят шикарное наследство Евгения Осина

Умерший накануне певец Евгений Осин оставил шикарное наследство, которое теперь будут делить его родственники. Среди прочего движимого и недвижимого имущества – трёхкомнатная квартира в одном из престижных районов столицы и мотоцикл стоимостью в миллион рублей.

Родственники делят шикарное наследство Евгения Осина

В своё время певец Евгений Осин был очень популярен. Слова его хита «Плачет девочка в автомате» не знает разве что тот, кто жил в то время за пределами страны. Он звучал на радио и телевидении, в ресторанах и кафе, из магнитофона каждого второго подростка. Поэтому не удивительно, что Осин был достаточно богат и обзавёлся недешёвой недвижимостью.

К примеру, певец имел трёхкомнатную квартиру площадью в сто квадратных метров в районе станции метро «Полежаевская» - престижном районе Москвы. Риэлторы оценивают её в сумму около тридцати миллионов рублей. Правда уточняют, что находится она в неудовлетворительном состоянии и требует хорошего ремонта. Остался у певца и мотоцикл, который он купил в прошлом году за миллион рублей.

Теперь родственникам Осина предстоит побороться за его наследство. Больше всех с певцом общалась сестра Алина. Именно она обеспокоилась его состоянием после того, как он сутки не выходил на связь. И именно Алина обнаружила певца мёртвым. С женой Агнией у Осина были натянутые отношения, и как она поведёт себя в отношении наследства – неизвестно. Но вот Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения точно примет участие в разделе имущества, оставшегося от некогда звёздного отца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:11

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