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Ученые выяснили, почему у вомбатов квадратный помет

Ученые выяснили природу квадратного помета у вомбатов. Выводы были оглашены в рамках конференции Американского физического общества в Атланте.

Ученые выяснили, почему у вомбатов квадратный помет

Вомбаты преимущественно обитают в восточной и южной части Австралии. Они представляют собой крупных животных, вес которых порой превышает 40 килограммов. Вомбаты проживают в норах, откуда выходят только по ночам, чтобы съесть траву, корни, листья кустарников и кору деревьев.

Помет вомбата имеет форму кубиков, одна сторона которого составляет несколько сантиметров. Также в нем содержится низкое количество влаги. Все дело в том, что объекты исследования обитают в сухом климате, поэтому организм привык экономить воду. Для этого кишечник разделен на две части: одна отвечает за ферментацию пищи, а вторая – за всасывание жидкости.

Исследованием помета занимались ученые из Технологического института Джорджии. Специалисты изучили органы пищеварительной системы вомбатов, которые погибли на дорогах Тасмании в результате столкновения Тасмании. В кишечнике жидкое содержимое затвердевает, а его стенки формируют кубики. Они в итоге и выходят наружу.

Кубическая форма помета играет важную роль в процессе коммуникации данных животных. Вомбаты очень плохо видят, поэтому свою территорию узнают по запаху.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:04

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