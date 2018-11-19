АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с Гуфом

Певица Кети Топурия опубликовала на своей странице в Instagram новое черно-белое фото. Своим постом исполнительница спровоцировали слухи о расставании с рэпером Гуфом.

Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с Гуфом

Кети Топурия часто делает публикации в социальных сетях. За ее жизнью следят многочисленные пользователи Сети. Но последняя публикация знаменитости не только привлекла внимание многих, но и спровоцировала слухи о расставании Кети Топурия с Гуфом. Певица опубликовала фотографию в черно-белых тонах, а в комментарии она написала: "Я навсегда оставлю этот день в моем". В конце своего поста исполнительница поставила смайлик в виде сердечка.

Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с Гуфом

Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать: "Удачи, Кети, с Алексеем вы были счастливы. Память надо хранить о счастливых днях, но идти дальше", "Жалко что вы расстались с Гуфом. Искренне была рада за вас", "Этого следовало ожидать. Что общего у Кети и Гуфа, кроме увлеченности", " Кети и Гуф больше не вместе, очень жаль", Гуф недостоин тебя, не грусти".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чехии очевидцы зафиксировали в небе облака,
Настасья Самбурская поделилась собственным
Яна Рудковская назвала «летающую Ольгу Бузову»
Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого
Сверхбыстрый накопитель Samsung SSD X5 выходит в
Компания Zyxel представила защищённую точку
В Москве задержали мужчину, который поджег
Вышел фильм про зомби-апокалипсис в Тверской
Беременная звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Эксперты назвали самые полезные правила гигиены
Новая версия Samsung Galaxy Note 9 будет
Lockheed Martin вместе с NASA начала
Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с
Денис Лебедев променял концерт Ольги Бузовой на
В России в продаже появился ноутбук Apple MacBook
Саше Черно начали сниться жуткие сны
Анастасия Макеева рассказала о своем понимании
Правительство пообещало спасти Крым от дефицита
Звезда «Дома-2» Камилла Галеева больше не
Тренера ФК "Енисей" могут лишить водительских
Смартфон Xiaomi Mi 8s получит 10 Гб оперативной
Родственники делят шикарное наследство Евгения
Ученые выяснили, почему у вомбатов квадратный
Отец Анастасии Волочковой вернулся из пансионата
Климкин анонсировал новые поставки летального
Ольга Бузова не может нормально существовать без
Компания Yamaha презентовала новые «росомахи»
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
В Югре четыре человека провалились на снегоходе
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами
Просмотреть все новости