Кети Топурия спровоцировала слухи о расставании с Гуфом





Кети Топурия часто делает публикации в социальных сетях. За ее жизнью следят многочисленные пользователи Сети. Но последняя публикация знаменитости не только привлекла внимание многих, но и спровоцировала слухи о расставании Кети Топурия с Гуфом. Певица опубликовала фотографию в черно-белых тонах, а в комментарии она написала: "Я навсегда оставлю этот день в моем". В конце своего поста исполнительница поставила смайлик в виде сердечка.Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать: "Удачи, Кети, с Алексеем вы были счастливы. Память надо хранить о счастливых днях, но идти дальше", "Жалко что вы расстались с Гуфом. Искренне была рада за вас", "Этого следовало ожидать. Что общего у Кети и Гуфа, кроме увлеченности", " Кети и Гуф больше не вместе, очень жаль", Гуф недостоин тебя, не грусти".