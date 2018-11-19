Климкин анонсировал новые поставки летального вооружения из США





Как отметил Климкин, наличие оружия, поставленного из США, психологически очень давит на представителей республик ДНР и ЛНР. Якобы военные даже согласились отвести технику подальше от линии соприкосновения. По словам украинского министра, ключевым для Украины на сегодняшний день является наращивание сил на Азовском море.В декабре прошлого года Штаты продали Киеву 210 противотанковых ракет под названием Javelin, но с тем условием, что оружие не будет применяться на Донбассе. Сам же отвод техники от линии соприкосновения предусмотрен Минскими соглашениями.