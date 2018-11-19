В Югре четыре человека провалились на снегоходе под лед





Инцидент произошел 16 ноября в Нижневартовском районе ХМАО. Поисковая операция проходила и на следующий день, но она не дала никаких результатов. 18 ноября спасатели подняли из воды нарты и снегоход, где и увидели бездыханное тело ребенка.Остальные пропавшие пока не найдены. Поисковая операция продолжается.