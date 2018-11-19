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Ольга Бузова не может нормально существовать без какого-нибудь поклонника на «Доме-2»

В социальных сетях уже несколько дней обсуждают симпатию Ольги Бузовой к Алексею Купину. Телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что телеведущая не может нормально существовать без какого-нибудь ухажера на проекте.

Ольга Бузова не может нормально существовать без какого-нибудь поклонника на «Доме-2»

По мнению поклонников телестройки, после того, как шоу покинул Роман Гриценко, Бузова принялась искать себе другого поклонника на проекте. Причем такого ухажера, с которым она сможет общаться только перед камерами.

Как выяснилось, среди парней одиночек Ольге никто до сих пор так и не смог приглянуться, а вот Алексей Купин, который совсем скоро станет супругом Майи Донцовой, по словам самой же Бузовой, является идеальным мужчиной.

Телезрители по-прежнему шокированы тем, что им пришлось увидеть в недавнем эфире реалити-шоу «Дом-2», ведь поющая телеведущая неприкрыто стала флиртовать с Купиным. Сначала Ольга принялась отговаривать Алексея отложить свадьбу, а когда поняла, что все ее попытки тщетны заявила, что завидует Майе.

Ольга Бузова не может нормально существовать без какого-нибудь поклонника на «Доме-2»

По словам фанатов «Дома-2», Донцовой не очень понравилось то, что ей пришлось выслушивать, ведь девушка так долго шла к тому, чтобы ее возлюбленный все-таки решился на свадьбу.

«Бузова, ты, что с ума сошла?! Я все могу понять..хочется любви, семьи и т.п., но Купин почти женатый мужчина!», «Ольга, Вы смотрите, чтобы Майя не повыдергивала Вам волосы! Майка так долго пыталась уломать Лешку на свадьбу и тут такое..», «Весело однако. Ну не может Бузова спокойно работать на «Доме-2», если никто ей в рот не заглядывает, как Гриценко..», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.

Многих поклонников телепроекта очень заинтересовал свежий пост Майи Донцовой, в котором она заявила, что сейчас думает не о подготовке к свадьбе, а совсем о других вещах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:52

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