Ольга Бузова не может нормально существовать без какого-нибудь поклонника на «Доме-2»

«Бузова, ты, что с ума сошла?! Я все могу понять..хочется любви, семьи и т.п., но Купин почти женатый мужчина!», «Ольга, Вы смотрите, чтобы Майя не повыдергивала Вам волосы! Майка так долго пыталась уломать Лешку на свадьбу и тут такое..», «Весело однако. Ну не может Бузова спокойно работать на «Доме-2», если никто ей в рот не заглядывает, как Гриценко..», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.

По мнению поклонников телестройки, после того, как шоу покинул Роман Гриценко, Бузова принялась искать себе другого поклонника на проекте. Причем такого ухажера, с которым она сможет общаться только перед камерами.Как выяснилось, среди парней одиночек Ольге никто до сих пор так и не смог приглянуться, а вот Алексей Купин, который совсем скоро станет супругом Майи Донцовой, по словам самой же Бузовой, является идеальным мужчиной.Телезрители по-прежнему шокированы тем, что им пришлось увидеть в недавнем эфире реалити-шоу «Дом-2», ведь поющая телеведущая неприкрыто стала флиртовать с Купиным. Сначала Ольга принялась отговаривать Алексея отложить свадьбу, а когда поняла, что все ее попытки тщетны заявила, что завидует Майе.По словам фанатов «Дома-2», Донцовой не очень понравилось то, что ей пришлось выслушивать, ведь девушка так долго шла к тому, чтобы ее возлюбленный все-таки решился на свадьбу.Многих поклонников телепроекта очень заинтересовал свежий пост Майи Донцовой, в котором она заявила, что сейчас думает не о подготовке к свадьбе, а совсем о других вещах.