Смартфон Xiaomi Mi 8s получит 10 Гб оперативной памяти и флагманскую SoC Qualcomm
В Сеть утекла информация о смартфоне Xiaomi Mi 8s, из которой следует, что новинка окажется мощнее, чем ожидалось. Если верить китайскому блогеру, то гаджет получит 10 Гб оперативной памяти и флагманскую SoC Qualcomm.
В смартфоне Xiaomi Mi 8s используется SoC Snapdragon 8150, а следующей платформой может стать Qualcomm и более ёмкая оперативная память. Ожидается, что устройство получит экран диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом и дактилоскопическим датчиком, встроенным под экран, тройную камеру с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп и двумя дополнительными модулями на 13 и 16 Мп.
Аккумулятор у Xiaomi Mi 8s будет иметь ёмкость 370 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi на 10 Вт. По предположению экспертов, анонс новинки состоится в марте 2019 года.
В смартфоне Xiaomi Mi 8s используется SoC Snapdragon 8150, а следующей платформой может стать Qualcomm и более ёмкая оперативная память. Ожидается, что устройство получит экран диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом и дактилоскопическим датчиком, встроенным под экран, тройную камеру с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп и двумя дополнительными модулями на 13 и 16 Мп.
Аккумулятор у Xiaomi Mi 8s будет иметь ёмкость 370 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi на 10 Вт. По предположению экспертов, анонс новинки состоится в марте 2019 года.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:15