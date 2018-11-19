Смартфон Xiaomi Mi 8s получит 10 Гб оперативной памяти и флагманскую SoC Qualcomm





В смартфоне Xiaomi Mi 8s используется SoC Snapdragon 8150, а следующей платформой может стать Qualcomm и более ёмкая оперативная память. Ожидается, что устройство получит экран диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом и дактилоскопическим датчиком, встроенным под экран, тройную камеру с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп и двумя дополнительными модулями на 13 и 16 Мп.Аккумулятор у Xiaomi Mi 8s будет иметь ёмкость 370 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi на 10 Вт. По предположению экспертов, анонс новинки состоится в марте 2019 года.