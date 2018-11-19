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Смартфон Xiaomi Mi 8s получит 10 Гб оперативной памяти и флагманскую SoC Qualcomm

В Сеть утекла информация о смартфоне Xiaomi Mi 8s, из которой следует, что новинка окажется мощнее, чем ожидалось. Если верить китайскому блогеру, то гаджет получит 10 Гб оперативной памяти и флагманскую SoC Qualcomm.

Смартфон Xiaomi Mi 8s получит 10 Гб оперативной памяти и флагманскую SoC Qualcomm

В смартфоне Xiaomi Mi 8s используется SoC Snapdragon 8150, а следующей платформой может стать Qualcomm и более ёмкая оперативная память. Ожидается, что устройство получит экран диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом и дактилоскопическим датчиком, встроенным под экран, тройную камеру с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп и двумя дополнительными модулями на 13 и 16 Мп.

Аккумулятор у Xiaomi Mi 8s будет иметь ёмкость 370 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi на 10 Вт. По предположению экспертов, анонс новинки состоится в марте 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:15

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