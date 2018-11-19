В Доминикане во время медового месяца погибли молодожёны из Санкт-Петербурга





Подруга погибших рассказал, что в день трагедии молодожёны отправилась в Пуэрто-Плата и попала в ДТП. Девушка скончалась на месте, а ее супруг умер в карете скорой помощи. Также она сообщила, что местная полиция позвала на опознание тел знакомых молодой пары, которые уже связались с родственниками молодоженов. На данный момент российский консул помогает подготовить все необходимые документы для транспортировки тел. В ближайшее время в Доминикану должен прилететь отец невесты.Свадьбу молодые люди сыграли этим летом, а в октябре решил отправиться в медовый месяц. Путешествие молодожёны из Санкт-Петербурга организовали самостоятельно и страховку не оформляли, по этой причине для транспортировки одного тела на родину требуется около 8 тысяч долларов.