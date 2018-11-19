Отец Анастасии Волочковой вернулся из пансионата в обновлённую квартиру

Недавно появились разговоры о том, что Волочкова приехала тайно к отцу в гости и увидела ужасные условия проживания. Балерина устроила скандал гражданской жене отца Елене и выставила её с дочерью из квартиры. Волочкова рассказала, что эту квартиру подарила своему отцу около десяти лет назад. На протяжении долгого времени также помогала отцу деньгами и обвинила мачеху, что она тратила средства на свои нужды, а в квартире допустила прогнивающие потолки и разбитый паркет.Отца Волочкова поместила в один из пансионатов для прохождения курса лечения, а сама в это время оплатила ремонт в его квартире. Недавно она забрала Юрия из лечебного заведения и привезла в обновлённую квартиру. Отец был так растроган, что едва сдерживал слёзы благодарности.Видео с отремонтированной квартирой отца Волочкова выложила на своей странице в Instagram. В подписи к нему она поблагодарила всех, кто помог ей с сюрпризом для папы, написав, что новое жильё просто сказочное. Подписчики присоединились к восторженным словам Волочковой и пожелали скорейшего выздоровления Юрию и приятного проживания в такой уютной квартирке.