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Отец Анастасии Волочковой вернулся из пансионата в обновлённую квартиру

Отец скандально известной балерины Анастасии Волочковой Юрий вернулся в свою вновь отремонтированную квартиру в Санкт-Петербурге. Знаменитая дочь сделала за свой счёт ремонт в квартире отца, пока он был на реабилитации в пансионате.

Отец Анастасии Волочковой вернулся из пансионата в обновлённую квартиру

Недавно появились разговоры о том, что Волочкова приехала тайно к отцу в гости и увидела ужасные условия проживания. Балерина устроила скандал гражданской жене отца Елене и выставила её с дочерью из квартиры. Волочкова рассказала, что эту квартиру подарила своему отцу около десяти лет назад. На протяжении долгого времени также помогала отцу деньгами и обвинила мачеху, что она тратила средства на свои нужды, а в квартире допустила прогнивающие потолки и разбитый паркет.

Отца Волочкова поместила в один из пансионатов для прохождения курса лечения, а сама в это время оплатила ремонт в его квартире. Недавно она забрала Юрия из лечебного заведения и привезла в обновлённую квартиру. Отец был так растроган, что едва сдерживал слёзы благодарности.

Видео с отремонтированной квартирой отца Волочкова выложила на своей странице в Instagram. В подписи к нему она поблагодарила всех, кто помог ей с сюрпризом для папы, написав, что новое жильё просто сказочное. Подписчики присоединились к восторженным словам Волочковой и пожелали скорейшего выздоровления Юрию и приятного проживания в такой уютной квартирке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:00

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