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У Алианы Устиненко (Гобозовой) появился новый ухажер

Телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что новый ухажер Алианы Устиненко (Гобозовой) намного симпатичнее Андрея Шабарина.

У Алианы Устиненко (Гобозовой) появился новый ухажер

Мощное фиаско потерпела Алиана Устиненко в старании завязать отношения с «ловеласом» телепроекта Андреем Шабариным. Не секрет, что мужчина, неоднократно воспользовавшись чувствами молодой мамочки, в результате решил вернуться к Розалии Райсон. Однако и экс-супруга Гобозова больше не скучает в одиночестве.

Доказательством этому является скрин, который несколько часов назад появился в Сети. На фотографии видно, что Алиана наслаждается обществом нового ухажера и, судя по снимку, Устиненко вполне счастлива и радостна от того, что в ее жизни появился новый приличный мужчина.

Нужно сказать, что выбор Алианы уже оценили и многочисленные поклонники телепроекта «Дом-2». По словам фанатов телешоу, местный житель Сейшельских остовов куда симпатичнее «потасканного» Андрея Шабарина и намного больше подходит молодой мамочке.

У Алианы Устиненко (Гобозовой) появился новый ухажер

«Алиана, симпатичный у тебя ухажер появился! Забирай его на проект и гоу строить любовь на всю страну! Уверена, что скоро Шабарин будет снова у твоих ног!», «Новый Алианкин ухажер ничё такой, но думаю, что ей нужно уйти с проекта! Негоже, чтобы сын рос без матери!», «Алиана, этот куда симпатичнее Шабарина! Не вздумай только сойтись с тем «потасканным» стариканом!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Стоит отметить, что Алиана Устиненко (Гобозова) вернулась на реалити-шоу еще несколько месяцев назад, но так до сих пор и не встретила того «единственного», с которым могла бы создать для своего наследника полноценную семью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:32

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