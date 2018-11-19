ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами





«Королева крика» родилась в семье актеров Джанет Ли и Тони Кертиса. Пара распалась, но недостатка в деньгах Ли Кертис не испытывала. Звезда начинала с приносивших маленький доход слэшеров, но к 90-м начала получать миллионные гонорары.Знаменитость происходит от старинной французской семьи, основавшей Louis Dreyfus Group. Ее отец Жерар Луис-Дрейфус владеет состоянием в 3,5 млрд долларов и может дать дочери все, что она пожелает. Сначала актриса увлеклась театром, потом перешла работать на телевидение, но по стала звездой после выхода на экраны сериала «Сайнфилд».В крови американской модели течет кровь аристократичных итальянских семей, берущая начало от Генриха IV. Ее матери предлагали огромные деньги за прерывание беременности, но женщина обманула будущих родственников, взяв вознаграждение и выйдя замуж за казначея Ватикана Фрэнсиса Шилдса. Маленькой Брукс пришлось получить классическое и католическое воспитание, выучить несколько языков, но это не помешало ей блистать в кино.Пол родился в семье преподавателя Йельского университета, профессора Анджело Бартлетта Джиаматти. Будущая звезда тяготел к спорту и к семи годам возглавил бейсбольную лигу. Воспитание и образование сделали его разносторонним, интересным и востребованным актером.Нортон с детства мечтал о карьере актера, хотя образование позволяло ему стать выдающимся искусствоведом или историком. Отец, работавший обвинителем в администрации президента Картера, не одобрял выбор сына, но и препятствовать не стал.Нортон пытался пойти по стопам дела Джеймса Роуза и даже несколько лет работал в его компании. Деловая среда не понравилась талантливому молодому человеку, поэтому он все-таки ушел в кино, став Рассказчиком из картины «Бойцовский клуб».Адам Шпигель является потомком немецкой семьи, владеющей медиаконцерном Spiegel. В юные годы он работал в магазине по продаже молодежных аксессуаров. Там он и обрел псевдоним Спайк Джонз.Получив образование, Шпигель устроился в СМИ и параллельно занимался консультациями в IT-сфере. Скучная работа быстро ему надоела, так мир получил вдохновителя «Чудаков» и автора «Быть Джоном Малковичем».Ближе к распаду СССР 99% населения находилось на грани бедности, чего не скажешь о популярной в те годы Алле Пугачевой. Люди перешептывались о ее многомиллионном состоянии, но не осуждали певицу. Дочь примадонны «купалась» в роскоши, но была лишена радости общения с вечно гастролирующей матерью. Девочка пыталась найти себя, поэтому занялась музыкой и снялась в кинофильме «Чучело». В более старшем возрасте на экраны вышла еще одна картина с ее участием – «Любовь-морковь», но зритель воспринимал Орбакайте уже как независимую от Аллы Борисовны личность.Актриса до 20 лет увлекалась игрой на фортепиано и компьютерами, не задумываясь о карьере в кино. Ее отец – аранжировщик и композитор Куинси Джонс за свою жизнь удостоился 27 статуэток «Грэмми». Юная девушка в поисках себя решила пойти по стопам матери Пегги Липтон, знакомой многим по сериалу «Твин Пикс». Актриса помогла дочери получить роли в «Офисе» и «Парках и зонах отдыха», сделавших Рашиду Джонс известной.Отец Ника Джулс Кролл в 70-е боролся с коррупцией и мог уйти в политику, если бы не смерть Роберта Кеннеди. Ему пришлось консультировать частные компании по вопросам контроля и безопасности инвестиций, что помогло в будущем основать компанию Kroll, Inc., проданную в 2004 году за 2 млрд долларов. Сын не пошел по его стопам и стал сценаристом, продюсером, комиком. В кино Нику Кроллу довелось сыграть роли в «Побеге из Вегаса, «Безумном свидании», «Люблю тебя, чувак».Вся семья Джилленхолов работала в киноиндустрии. Отец Джейка и Мэги – постановщик и режиссер Стивен Джилленхол, мать – сценаристка Наоми Фонер.Родители воспитывали наследников в спартанских условиях, но это не помешало стать им выдающимися актерами.