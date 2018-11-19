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ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
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ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Журналисты любят рассказывать о людях, добившихся успеха с нуля. Однако, есть звезды, которые с рождения богаты. Эксперты новостного портала «Дни24» изучили интересные истории знаменитостей и назвали ТОП-10 состоятельных людей, ставших актерами.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Джейми Ли Кертис
«Королева крика» родилась в семье актеров Джанет Ли и Тони Кертиса. Пара распалась, но недостатка в деньгах Ли Кертис не испытывала. Звезда начинала с приносивших маленький доход слэшеров, но к 90-м начала получать миллионные гонорары.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Джулия Луис-Дрейфус
Знаменитость происходит от старинной французской семьи, основавшей Louis Dreyfus Group. Ее отец Жерар Луис-Дрейфус владеет состоянием в 3,5 млрд долларов и может дать дочери все, что она пожелает. Сначала актриса увлеклась театром, потом перешла работать на телевидение, но по стала звездой после выхода на экраны сериала «Сайнфилд».
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Брук Шилдс
В крови американской модели течет кровь аристократичных итальянских семей, берущая начало от Генриха IV. Ее матери предлагали огромные деньги за прерывание беременности, но женщина обманула будущих родственников, взяв вознаграждение и выйдя замуж за казначея Ватикана Фрэнсиса Шилдса. Маленькой Брукс пришлось получить классическое и католическое воспитание, выучить несколько языков, но это не помешало ей блистать в кино.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Пол Джиаматти
Пол родился в семье преподавателя Йельского университета, профессора Анджело Бартлетта Джиаматти. Будущая звезда тяготел к спорту и к семи годам возглавил бейсбольную лигу. Воспитание и образование сделали его разносторонним, интересным и востребованным актером.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Эдвард Нортон
Нортон с детства мечтал о карьере актера, хотя образование позволяло ему стать выдающимся искусствоведом или историком. Отец, работавший обвинителем в администрации президента Картера, не одобрял выбор сына, но и препятствовать не стал.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Нортон пытался пойти по стопам дела Джеймса Роуза и даже несколько лет работал в его компании. Деловая среда не понравилась талантливому молодому человеку, поэтому он все-таки ушел в кино, став Рассказчиком из картины «Бойцовский клуб».

Спайк Джонз
Адам Шпигель является потомком немецкой семьи, владеющей медиаконцерном Spiegel. В юные годы он работал в магазине по продаже молодежных аксессуаров. Там он и обрел псевдоним Спайк Джонз.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Получив образование, Шпигель устроился в СМИ и параллельно занимался консультациями в IT-сфере. Скучная работа быстро ему надоела, так мир получил вдохновителя «Чудаков» и автора «Быть Джоном Малковичем».

Кристина Орбакайте
Ближе к распаду СССР 99% населения находилось на грани бедности, чего не скажешь о популярной в те годы Алле Пугачевой. Люди перешептывались о ее многомиллионном состоянии, но не осуждали певицу. Дочь примадонны «купалась» в роскоши, но была лишена радости общения с вечно гастролирующей матерью. Девочка пыталась найти себя, поэтому занялась музыкой и снялась в кинофильме «Чучело». В более старшем возрасте на экраны вышла еще одна картина с ее участием – «Любовь-морковь», но зритель воспринимал Орбакайте уже как независимую от Аллы Борисовны личность.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Рашида Джонс
Актриса до 20 лет увлекалась игрой на фортепиано и компьютерами, не задумываясь о карьере в кино. Ее отец – аранжировщик и композитор Куинси Джонс за свою жизнь удостоился 27 статуэток «Грэмми». Юная девушка в поисках себя решила пойти по стопам матери Пегги Липтон, знакомой многим по сериалу «Твин Пикс». Актриса помогла дочери получить роли в «Офисе» и «Парках и зонах отдыха», сделавших Рашиду Джонс известной.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Ник Кролл
Отец Ника Джулс Кролл в 70-е боролся с коррупцией и мог уйти в политику, если бы не смерть Роберта Кеннеди. Ему пришлось консультировать частные компании по вопросам контроля и безопасности инвестиций, что помогло в будущем основать компанию Kroll, Inc., проданную в 2004 году за 2 млрд долларов. Сын не пошел по его стопам и стал сценаристом, продюсером, комиком. В кино Нику Кроллу довелось сыграть роли в «Побеге из Вегаса, «Безумном свидании», «Люблю тебя, чувак».
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Мэгги и Джейк Джилленхол
Вся семья Джилленхолов работала в киноиндустрии. Отец Джейка и Мэги – постановщик и режиссер Стивен Джилленхол, мать – сценаристка Наоми Фонер.
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами

Родители воспитывали наследников в спартанских условиях, но это не помешало стать им выдающимися актерами.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:43

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