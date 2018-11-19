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Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой повзрослевших малышей

Испанский певец Энрике Иглесиас в своем микроблоге Instagram опубликовал видео, которое умилило его многочисленных поклонников. В ролике 43-летний артист продемонстрировал фанатам их с Анной Курниковой подросших малышей.

Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой повзрослевших малышей

В декабре прошедшего года у Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой появились на свет близнецы. На представленном в соцсети видео запечатлено, как певец перед своим домом на зеленой лужайке катает наследников на качелях. Энрике Иглесиас пытался изо всех сил рассмешить детей, издавая ртом разные звуки. Люси пыталась повторять за отцом, улыбаясь ему в ответ, однако Николас оказался серьезным ребенком и смотрел на папу со сдержанной улыбкой. Исполнитель песен под роликом написал - «Воскресная школа». Пост в течение двенадцати часов собрал свыше 1,2 миллионов просмотров. Фолловеры заявили, что малыши знаменитости очень подросли. Они попросили звезду чаще публиковать видеоролики с малышами, отметив, что ему крайне идет роль отца.

Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой повзрослевших малышей

Ранее "ДНИ24" сообщал, что в итальянском ресторане Москвы был замечен Александр Цекало с незнакомой девушкой. Артиста стали подозревать в измене его теперешней супруге Виктории Галушко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40

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