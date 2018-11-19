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Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров сделал предложение девушке после месяца знакомства

Одни из самых эпатажных участников телепроекта «Замуж за Бузову», долларовый миллионер Евгений Назаров, сделал своей возлюбленной Марине предложение руки и сердца.

После проекта Евгений стал очень популярен в социальных сетях. Именно поэтому Назаров принял для себя весьма неожиданное решение – искать невесту через Интернет.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров сделал предложение девушке после месяца знакомства

За возможность познакомиться с долларовым миллионером боролись многие девушки, но в итоге бизнесмен выбрал лишь нескольких, с которыми даже сходил на свидания. Вскоре у Евгения начался роман с некой брюнеткой по имени Марина.

Сейчас же можно с уверенностью сказать, что отношения Назарова с избранницей сразу же начали развиваться весьма стремительно, ведь спустя месяц миллионер сделал Марине предложение руки и сердца.

Несколько часов назад на страничке участника телепроекта «Замуж за Бузову» в Instagram появился видеоролик, на котором запечатлено, как на одной из конференций в Москве Евгений с большим букетом цветов просит Марину подняться к нему на сцену. На записи видно, что девушка не была готова к такому повороту событий.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров сделал предложение девушке после месяца знакомства

В итоге Назаров, опустившись на колено, достал коробочку с кольцом и сказал, что считает свою возлюбленную «волшебной» девушкой и хочет, чтобы именно она стала его супругой.

«Милая я очень рад, что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире!» - написал Евгений Назаров под видеороликом с предложением в личном микроблоге.

Стоит отметить, что сейчас долларового миллионера активно обсуждают в Сети и по другому поводу. Оказывается, что Назарову так и не были перечислены два миллиона рублей, на которые он променял Ольгу Бузову.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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