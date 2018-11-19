Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров сделал предложение девушке после месяца знакомства

«Милая я очень рад, что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире!» - написал Евгений Назаров под видеороликом с предложением в личном микроблоге.

После проекта Евгений стал очень популярен в социальных сетях. Именно поэтому Назаров принял для себя весьма неожиданное решение – искать невесту через Интернет.За возможность познакомиться с долларовым миллионером боролись многие девушки, но в итоге бизнесмен выбрал лишь нескольких, с которыми даже сходил на свидания. Вскоре у Евгения начался роман с некой брюнеткой по имени Марина.Сейчас же можно с уверенностью сказать, что отношения Назарова с избранницей сразу же начали развиваться весьма стремительно, ведь спустя месяц миллионер сделал Марине предложение руки и сердца.Несколько часов назад на страничке участника телепроекта «Замуж за Бузову» в Instagram появился видеоролик, на котором запечатлено, как на одной из конференций в Москве Евгений с большим букетом цветов просит Марину подняться к нему на сцену. На записи видно, что девушка не была готова к такому повороту событий.В итоге Назаров, опустившись на колено, достал коробочку с кольцом и сказал, что считает свою возлюбленную «волшебной» девушкой и хочет, чтобы именно она стала его супругой.Стоит отметить, что сейчас долларового миллионера активно обсуждают в Сети и по другому поводу. Оказывается, что Назарову так и не были перечислены два миллиона рублей, на которые он променял Ольгу Бузову.