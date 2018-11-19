Представлен гоночный кроссовер Lamborghini Urus ST-X
Компания Lamborghini представила гоночный кроссовер Urus ST-X. Итальянским специалистам удалось создать спортивную модификацию новой модели Urus.
Сейчас кроссовер Urus ST-X представляет собой всего лишь концепт, который в будущем планируют поставить на производственный конвейер. Новый автомобиль разработчики оснастили всеми необходимыми элементами безопасности – системой пожаротушения, усиленным каркасом и специальным топливным баком. При этом общий вес концепта на четверть легче прототипа, масса которого составляет 2,2 тонны.
Экстерьер гоночной версии отличается капотом из углеродного волокна, выхлопной трубой выведенной в бок и шинами фирмы Pirelli на шикарных 21-дюймовых колёсных дисках. В качестве силовой установки выступит 4-литровый бензиновый битурбированный мотор V8 производительностью 650 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 305 км/час. Стоит отметить, что Urus ST-X поборется за монокубок в 2020 году.
Сейчас кроссовер Urus ST-X представляет собой всего лишь концепт, который в будущем планируют поставить на производственный конвейер. Новый автомобиль разработчики оснастили всеми необходимыми элементами безопасности – системой пожаротушения, усиленным каркасом и специальным топливным баком. При этом общий вес концепта на четверть легче прототипа, масса которого составляет 2,2 тонны.
Экстерьер гоночной версии отличается капотом из углеродного волокна, выхлопной трубой выведенной в бок и шинами фирмы Pirelli на шикарных 21-дюймовых колёсных дисках. В качестве силовой установки выступит 4-литровый бензиновый битурбированный мотор V8 производительностью 650 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 305 км/час. Стоит отметить, что Urus ST-X поборется за монокубок в 2020 году.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:02