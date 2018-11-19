В Гватемале объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго
В Гватемале была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго. Как сообщает Associated Press, покинуть свои дома должны около двух тысяч человек из восьми населенных пунктов.
В Сети то и дело появляются ролики с места событий, вызывая неподдельное волнение у пользователей.
Фуэго признан учеными одним из самых активных вулканов в Центральной Америке. Последнее его извержение случилось летом, став причиной гибели около 200 человек.
В Сети то и дело появляются ролики с места событий, вызывая неподдельное волнение у пользователей.
Фуэго признан учеными одним из самых активных вулканов в Центральной Америке. Последнее его извержение случилось летом, став причиной гибели около 200 человек.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:33