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В Гватемале объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго

В Гватемале была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго. Как сообщает Associated Press, покинуть свои дома должны около двух тысяч человек из восьми населенных пунктов.

В Гватемале объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго

В Сети то и дело появляются ролики с места событий, вызывая неподдельное волнение у пользователей.

Фуэго признан учеными одним из самых активных вулканов в Центральной Америке. Последнее его извержение случилось летом, став причиной гибели около 200 человек.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:33

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