Звезда «Дома-2» Алена Водонаева стала автором путеводителя для женщин в мир мужчин

«Я никогда не зависела ни от одного мужчины и всю жизнь была самостоятельной. Я захотела и купила себе «Порше Кайен», - отмечает Водонаева в книге «Голая».





Не секрет, что совсем скоро мир увидит книгу звезды телепроекта «Дом-2» под названием «Голая». В своем произведении Алена рассказывает всю правду о том, как оставаться настоящей женщиной.Как выяснилось, в книге были затронуты и другие темы, а именно: участие Водонаевой в телешоу, неудачные беременности, отношения с мужчинами и сыном и тому подобное. Впрочем, по словам самой Алены, ее творение не просто автобиография. Книга выступает в роли настоящего путеводителя для всех девушек и женщин в мир мужчин.Оказывается, что телезнаменитость в молодости хорошо понимала, что в ее жизни должно произойти что-то такое, что даст ей возможность самостоятельно устроиться в столице. Так оно и получилось, ведь именно реалити-шоу «Дом-2» помог Водонаевой.По словам Алены, именно поэтому ей никогда не было стыдно рассказывать о том, что она бывшая участница скандального проекта, несмотря на то, что шоу уже не то, каким было ранее.Также в своей книге Водонаева заявляет, что является именно той девушкой, которая никогда ни у кого не попросила денег. Экс-участница «Дома-2» убеждена, что такой должна быть каждая женщина, чтобы в случае неудачного брака не оставаться с «голой пятой точкой».К слову, Алена уверена, что если бы она не «сбежала» с реалити-шоу «Дом-2», то ей бы дальнейшем предложили работать на телеканале «ТНТ».