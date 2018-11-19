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Загадка левитирующих камней из индийской деревни Шивапур поставила ученых в тупик

Учёные многие годы бьются над тайной левитирующих камней из индийской деревни Шивапур. Эти камни весом в 41 и 55 килограмм поднимаются в воздух, опровергая все законы гравитации.

Загадка левитирующих камней из индийской деревни Шивапур поставила ученых в тупик

Деревня Шивапур находится в 200 километрах от индийского города Бомбей. Известна она своими левитирующими камнями, находящимися неподалёку от местного храма. Эти камни можно поднять в воздух только определённому количеству мужчин при соблюдении особого ритуала. Так, один из них могут поднять на пальцах рук одиннадцать человек, а второй – строго девять. Во время поднятия камней такое количество мужчин строго обязательно, и при этом они должны произносить слова ритуального заклинания.

При соблюдении всех правил камни легко взмывают на высоту двух метров. При этом сами поднимающие отмечают, что абсолютно не чувствуют их вес. У них возникает ощущение, что на пальцах нечто не тяжелее лепестка розы.

На территории самого храма, возле которого находятся левитирующие камни, есть ещё один. Его вес составляет 63 килограмма. И его таким же образом, с применением ритуального заклинания, поднимают в воздух одиннадцать монахов.


Учёные долго пытаются постичь тайну чудо-камней, однако до сих пор единой теории не выдвинуто. Они уверены лишь в одном – гравитация поддаётся управлению. И люди в прошлом знали этот секрет, современное же поколение его утратило.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:35

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