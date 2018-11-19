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Александра Цекало застали с незнакомкой в итальянском ресторане

Известный артист Александр Цекало сейчас женат на 23-летней Виктории Галушко – родной сестре певицы Веры Брежневой. Однако недавно его застали с незнакомой девушкой в итальянском ресторане.

Александра Цекало застали с незнакомкой в итальянском ресторане

На днях Александр Цекало был замечен в одном из столичных итальянских ресторанов в компании незнакомки с азиатской внешностью. Артист целовался с девушкой и что-то постоянно нашептывал ей на ухо. После утех они в обнимку вышли из ресторана. Стоит отметить, что Александр Цекало за свою жизнь пережил 2 развода. Его первой женой была Алена Шиферман. Второй супругой артиста является певица Лолита Милявская. Фанаты были уверены, что юморист обрел счастье с нынешней женой Викторией Галушкой. Знаменитость во всех интервью с большой нежностью говорил о своей супруге, которая год назад родила ему 2-го ребенка.

Александра Цекало застали с незнакомкой в итальянском ресторане

На днях актер Игорь Ливанов впервые рассказал журналистам, что послужило причиной его развода с известной актрисой Ириной Безруковой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:24

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