Дмитрий Тарасов цветами компенсировал Анастасии Костенко подаренный Mercedes

"Муж - бомба", - подписывает фотографию Настя.

Авто девушки было её собственностью только фиктивно, а на самом деле, даря иномарку любимой, спортсмен не стал переписывать автомобиль на супругу, а остался владельцем Mercedes.Именно поэтому суд арестовал дорогую машину за долги первой супруге Дмитрия - Оксане.Позже аккаунт Instagram Костенко был удалён, однако вскоре его восстановили, а вместе с этим там появилось новое фото, где счастливая улыбающаяся модель хвастается шикарным букетом роз от Дмитрия.Ну эти роскошные цветы, конечно, дорогую иномарку не заменят, но внимание супруга налицо.Подписчики Костенко уже предсказывают, что девушка получит скоро не менее шикарное авто. Например, на Новый год.