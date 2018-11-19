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Дмитрий Тарасов цветами компенсировал Анастасии Костенко подаренный Mercedes

Несколько дней назад появилась информация, что жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко лишилась своего дорогого автомобиля Mercedes.

Авто девушки было её собственностью только фиктивно, а на самом деле, даря иномарку любимой, спортсмен не стал переписывать автомобиль на супругу, а остался владельцем Mercedes.

Дмитрий Тарасов цветами компенсировал Анастасии Костенко подаренный Mercedes

Именно поэтому суд арестовал дорогую машину за долги первой супруге Дмитрия - Оксане.

Позже аккаунт Instagram Костенко был удалён, однако вскоре его восстановили, а вместе с этим там появилось новое фото, где счастливая улыбающаяся модель хвастается шикарным букетом роз от Дмитрия.

"Муж - бомба", - подписывает фотографию Настя.

Ну эти роскошные цветы, конечно, дорогую иномарку не заменят, но внимание супруга налицо.

Подписчики Костенко уже предсказывают, что девушка получит скоро не менее шикарное авто. Например, на Новый год.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50

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