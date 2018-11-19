Американский хоккеист назвал российских женщин уродками





Райан Уитни рассказал в подкасте Spittin’Chiclets о своих впечатлениях от российских мужчин и женщин. Так, он критикует любовь мужского населения России к дорогим автомобилям и вещам, тогда как живут они, по словам хоккеиста, в маленьких квартирах «размером с ванную». Женщины же, по его мнению, либо замарашки, либо «бомбы». Как выразился Уитни, в России можно встретить «новую Анну Курникову» или «чернобыльского урода с тремя глазами».Американский хоккеист Райан Уитни известен как серебряный призёр в составе сборной США на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Играл за клубы НХЛ «Флорида Пантерз», «Питтсбург Пингвинз» и другие. Также играл в КХЛ в сезоне 2014-15 за хоккейный клуб «Сочи».