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Американский хоккеист назвал российских женщин уродками

Экс-игрок хоккейного клуба «Сочи», американский хоккеист Райан Уитни негативно отозвался о внешности российских женщин, назвав их уродливыми. Он заявил, что у россиянок нет «золотой середины» - они либо прекрасны, либо уродливы.

Американский хоккеист назвал российских женщин уродками

Райан Уитни рассказал в подкасте Spittin’Chiclets о своих впечатлениях от российских мужчин и женщин. Так, он критикует любовь мужского населения России к дорогим автомобилям и вещам, тогда как живут они, по словам хоккеиста, в маленьких квартирах «размером с ванную». Женщины же, по его мнению, либо замарашки, либо «бомбы». Как выразился Уитни, в России можно встретить «новую Анну Курникову» или «чернобыльского урода с тремя глазами».

Американский хоккеист Райан Уитни известен как серебряный призёр в составе сборной США на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Играл за клубы НХЛ «Флорида Пантерз», «Питтсбург Пингвинз» и другие. Также играл в КХЛ в сезоне 2014-15 за хоккейный клуб «Сочи».



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:42

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