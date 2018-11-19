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Первый белорусский электромобиль оценён в миллион рублей

Первый белорусский электромобиль был оценён в миллион рублей. Презентация дебютного электрокара состоялась в прошлом году. В минувшие выходные стало известно про скорый запуск производства экологически чистых авто.

Первый белорусский электромобиль оценён в миллион рублей

Владимир Гусаков, являющийся председателем белорусского Президиума Национальной академии наук, заявил, что на базе НАН планируют открыть небольшое производство электрокаров. «Зеленый» белорусский автомобиль, премированный в прошлом году, собирали на основе китайского седана Geely SC7. Гусаков отметил, что в этот раз речь идет о транспортном средстве с полностью белорусской начинкой. Стоит отметить, что презентация полностью белорусского современного электрокара может состояться в декабре. Согласно предварительным данным цена на новую версию окажется вполне доступной – около 15 000 – 16 000 долларов. По мнению авторов проекта, в будущем появится также представительская версия транспортного средства.

Также стало известно, что специалисты бренда Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18. Суперкар Aventador послужил основой для создания этого авто.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38

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