Первый белорусский электромобиль оценён в миллион рублей
Первый белорусский электромобиль был оценён в миллион рублей. Презентация дебютного электрокара состоялась в прошлом году. В минувшие выходные стало известно про скорый запуск производства экологически чистых авто.
Владимир Гусаков, являющийся председателем белорусского Президиума Национальной академии наук, заявил, что на базе НАН планируют открыть небольшое производство электрокаров. «Зеленый» белорусский автомобиль, премированный в прошлом году, собирали на основе китайского седана Geely SC7. Гусаков отметил, что в этот раз речь идет о транспортном средстве с полностью белорусской начинкой. Стоит отметить, что презентация полностью белорусского современного электрокара может состояться в декабре. Согласно предварительным данным цена на новую версию окажется вполне доступной – около 15 000 – 16 000 долларов. По мнению авторов проекта, в будущем появится также представительская версия транспортного средства.
Также стало известно, что специалисты бренда Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18. Суперкар Aventador послужил основой для создания этого авто.
Владимир Гусаков, являющийся председателем белорусского Президиума Национальной академии наук, заявил, что на базе НАН планируют открыть небольшое производство электрокаров. «Зеленый» белорусский автомобиль, премированный в прошлом году, собирали на основе китайского седана Geely SC7. Гусаков отметил, что в этот раз речь идет о транспортном средстве с полностью белорусской начинкой. Стоит отметить, что презентация полностью белорусского современного электрокара может состояться в декабре. Согласно предварительным данным цена на новую версию окажется вполне доступной – около 15 000 – 16 000 долларов. По мнению авторов проекта, в будущем появится также представительская версия транспортного средства.
Также стало известно, что специалисты бренда Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе Lamborghini SC18. Суперкар Aventador послужил основой для создания этого авто.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38