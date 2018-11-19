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Сестра Меган Маркл раскроет в своей книге все её секреты

Сестра герцогини Сассекской Меган Маркл написала книгу о своей титулованной родственнице, в которой пообещала раскрыть все её секреты. Книга готова к печати, но её выход отложили до рождения первенца герцогского семейства.

Сестра Меган Маркл раскроет в своей книге все её секреты

Книга Саманты, сестры Меган Маркл получила название «В тени герцогини». Автор заявляет, что мир не знает всей правды о её сестре, и в своей книге она постаралась её раскрыть. Саманта утверждает, что ей нечего скрывать, а люди должны знать, что происходит «за кулисами» монаршей семьи.

Полное содержание книги воспоминаний сестры герцогини пока достоверно не известно. Лишь приоткрыта тайна, что в ней собраны факты из жизни семьи Меган Маркл. Об отношениях герцогини с отцом, о том, как брак с принцем повлиял на отношения с семьёй. Саманта говорит, что просто хочет, чтобы мир узнал настоящее лицо её знаменитой сестры.

Известно, что некоторое время назад племянник герцогини Сассекской заявлял о том, что её брак с принцем повлиял на отношение Меган к семье. Он утверждал – самым большим ударом для всех её членов стало то, что их не пригласили на свадебную церемонию принца Гарри и Меган Маркл.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:30

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