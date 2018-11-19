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Infiniti предлагает россиянам модели QX50 и QX80 по сниженным кредитным ставкам

Представители компании Infiniti объявили в ноябре о снижении ставок по кредитам на некоторые автомобили марки. В рамках программы Infiniti Finance россиянам предлагаются модели QX50 и QX80.

Infiniti предлагает россиянам модели QX50 и QX80 по сниженным кредитным ставкам

Новый автомобиль Infiniti QX50 на данный момент можно приобрести в кредит на 3 года по процентной ставке 4,5, заплатив аванс в 40 процентов. Также данную модель можно купить по специальной программе Infiniti Invite, выплачивая по 16 тысяч рублей в месяц. Внедорожник Infiniti QX80 предлагается в кредит на 3 года по процентной ставке 8,5, при внесении аванса 40 процентов, а по программе Infiniti Invite ежемесячные выплаты составят 33 тысяч рублей.

Стоит отметить, что по программе Infiniti Invite платежи почти в два раза меньше, чем по классическому кредиту, что позволяет покупателям выбирать автомобиль с более высокой комплектацией. К тому же эта программа предусматривает возможность обратного выкупа транспортного средства дилерским центром.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:15

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