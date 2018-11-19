Ольгу Бузову на концерте поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды

«Я обещаю, что с каждым днем, с каждой минутой буду становиться только лучше для вас», — глотая слезы произнесла в конце Оля.

Зал на протяжении полутора часов подпевал артистке.Шоу под названием «Принимай меня» начиналось в 19:00, но уже за два часа до концерта у дверей «Крокуса» было не протолкнуться. В этот вечер Ольгу поддержали ее родственники и друзья: мама, папа, сестра Анна, подруги Оля и Яна. Также концерт не смогли пропустить Мария Погребняк, Яна Рудковская, Ольга Орлова, группа Artik & Asti и другие звезды.Ежедневные репетиции не прошли даром: на сцене Бузова смотрелась неплохо. О нарядах: за весь концерт Ольга сменила их не меньше десятка. Тут были и «голый» комбинезон, и блестящее боди, и меха.Хоть второй альбом звезды вышел недавно, весь зал не умолкая, подпевал, правда, нужно заметить, что теплее публика встречала песни первого сборника.Сама исполнительница нервничала и не скрывала этого. От переполняющих эмоций Бузова несколько раз не сдерживала слез.Зрители вскочили со своих мест и артистка прокричала: «Миром правит любовь и Ольга Бузова», а фанаты еще долгое время скандировали эти слова.