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Ольгу Бузову на концерте поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды

Вчера в «Крокус Сити Холле» состоялось долгожданное шоу Ольги Бузовой «Принимай меня». На концерте звезду поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды.

Зал на протяжении полутора часов подпевал артистке.

Ольгу Бузову на концерте поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды

Шоу под названием «Принимай меня» начиналось в 19:00, но уже за два часа до концерта у дверей «Крокуса» было не протолкнуться. В этот вечер Ольгу поддержали ее родственники и друзья: мама, папа, сестра Анна, подруги Оля и Яна. Также концерт не смогли пропустить Мария Погребняк, Яна Рудковская, Ольга Орлова, группа Artik & Asti и другие звезды.

Ольгу Бузову на концерте поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды

Ежедневные репетиции не прошли даром: на сцене Бузова смотрелась неплохо. О нарядах: за весь концерт Ольга сменила их не меньше десятка. Тут были и «голый» комбинезон, и блестящее боди, и меха.

Ольгу Бузову на концерте поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды

Хоть второй альбом звезды вышел недавно, весь зал не умолкая, подпевал, правда, нужно заметить, что теплее публика встречала песни первого сборника.

Сама исполнительница нервничала и не скрывала этого. От переполняющих эмоций Бузова несколько раз не сдерживала слез.

Ольгу Бузову на концерте поддержали родители, сестра, а также Орлова, Погребняк и другие звезды

«Я обещаю, что с каждым днем, с каждой минутой буду становиться только лучше для вас», — глотая слезы произнесла в конце Оля.

Зрители вскочили со своих мест и артистка прокричала: «Миром правит любовь и Ольга Бузова», а фанаты еще долгое время скандировали эти слова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:06

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