Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей пользователей





Данную ошибку допустили во время введения в Instagram новой функции «Download Your Data» в апреле 2018 года. Обновление было выпущено в рамках измененных европейских правил по обработке данных (GDRP).Новая функция позволяла пользователю узнать, какой информацией Instagram располагает о нем. Однако оказалось, что третьи лица могли воспользоваться этой же функцией, чтобы получить доступ к паролю владельца аккаунта. Его можно было получить в виде URL-ссылки на компьютере, с которого осуществлялся вход в аккаунт.