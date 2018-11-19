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Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей пользователей

Компания Instagram сообщила о крупной утечке паролей множества пользователей социальной сети. По словам экспертов, личные данные пользователей оказались в открытом доступе из-за несоблюдения правил шифрования информации.

Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей пользователей

Данную ошибку допустили во время введения в Instagram новой функции «Download Your Data» в апреле 2018 года. Обновление было выпущено в рамках измененных европейских правил по обработке данных (GDRP).

Новая функция позволяла пользователю узнать, какой информацией Instagram располагает о нем. Однако оказалось, что третьи лица могли воспользоваться этой же функцией, чтобы получить доступ к паролю владельца аккаунта. Его можно было получить в виде URL-ссылки на компьютере, с которого осуществлялся вход в аккаунт.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:37

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