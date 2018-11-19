Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся внешним видом

Недавно популярный актёр Виктор Логинов развёлся с третьей женой Ольгой. Он тяжело переживал очередное расставание, и это сказалось на его внешности – от переживаний он сбросил много килограмм. Поклонники привыкли ассоциировать Логинова с его экранным героем Геной Букиным – упитанным и немного неуклюжим. Новые фотографии вызвали у фанатов ряд вопросов по поводу здоровья артиста.Но, отвечая на вопросы поклонников, Логинов рассказал, что у него всё хорошо. Он всё так же продолжает сниматься в кино и работать в театре. Да, был сложный период, связанный с разводом, но он уже в прошлом. Актёр признаётся, что точно не останется холостяком, но четвёртый брак точно станет у него последним и самым счастливым, ведь он учтёт все ошибки, допущенные в предыдущих отношениях.Известно, что Виктор Логинов – многодетный отец, имеющий пятерых детей. У него от предыдущих браков растут четыре сына и дочь.