Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся внешним видом
Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов удивил своих подписчиков в Instagram изменившимся почти до неузнаваемости внешним видом. 43-летний актёр сильно похудел, отпустил бороду и, к тому же, подписал свой пост грустными словами из стихотворения Александра Блока про аптеку, улицу, фонарь.
Недавно популярный актёр Виктор Логинов развёлся с третьей женой Ольгой. Он тяжело переживал очередное расставание, и это сказалось на его внешности – от переживаний он сбросил много килограмм. Поклонники привыкли ассоциировать Логинова с его экранным героем Геной Букиным – упитанным и немного неуклюжим. Новые фотографии вызвали у фанатов ряд вопросов по поводу здоровья артиста.
Но, отвечая на вопросы поклонников, Логинов рассказал, что у него всё хорошо. Он всё так же продолжает сниматься в кино и работать в театре. Да, был сложный период, связанный с разводом, но он уже в прошлом. Актёр признаётся, что точно не останется холостяком, но четвёртый брак точно станет у него последним и самым счастливым, ведь он учтёт все ошибки, допущенные в предыдущих отношениях.
Известно, что Виктор Логинов – многодетный отец, имеющий пятерых детей. У него от предыдущих браков растут четыре сына и дочь.
Недавно популярный актёр Виктор Логинов развёлся с третьей женой Ольгой. Он тяжело переживал очередное расставание, и это сказалось на его внешности – от переживаний он сбросил много килограмм. Поклонники привыкли ассоциировать Логинова с его экранным героем Геной Букиным – упитанным и немного неуклюжим. Новые фотографии вызвали у фанатов ряд вопросов по поводу здоровья артиста.
Но, отвечая на вопросы поклонников, Логинов рассказал, что у него всё хорошо. Он всё так же продолжает сниматься в кино и работать в театре. Да, был сложный период, связанный с разводом, но он уже в прошлом. Актёр признаётся, что точно не останется холостяком, но четвёртый брак точно станет у него последним и самым счастливым, ведь он учтёт все ошибки, допущенные в предыдущих отношениях.
Известно, что Виктор Логинов – многодетный отец, имеющий пятерых детей. У него от предыдущих браков растут четыре сына и дочь.