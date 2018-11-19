АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся внешним видом

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов удивил своих подписчиков в Instagram изменившимся почти до неузнаваемости внешним видом. 43-летний актёр сильно похудел, отпустил бороду и, к тому же, подписал свой пост грустными словами из стихотворения Александра Блока про аптеку, улицу, фонарь.

Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся внешним видом

Недавно популярный актёр Виктор Логинов развёлся с третьей женой Ольгой. Он тяжело переживал очередное расставание, и это сказалось на его внешности – от переживаний он сбросил много килограмм. Поклонники привыкли ассоциировать Логинова с его экранным героем Геной Букиным – упитанным и немного неуклюжим. Новые фотографии вызвали у фанатов ряд вопросов по поводу здоровья артиста.

Но, отвечая на вопросы поклонников, Логинов рассказал, что у него всё хорошо. Он всё так же продолжает сниматься в кино и работать в театре. Да, был сложный период, связанный с разводом, но он уже в прошлом. Актёр признаётся, что точно не останется холостяком, но четвёртый брак точно станет у него последним и самым счастливым, ведь он учтёт все ошибки, допущенные в предыдущих отношениях.

Известно, что Виктор Логинов – многодетный отец, имеющий пятерых детей. У него от предыдущих браков растут четыре сына и дочь.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольгу Бузову на концерте поддержали родители,
Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не
Автомобили BMW оснастят цифровым ключом
Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей
Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся
Регулярный отказ от завтрака мужчинам может
Ольга Бузова после концерта не сдержала эмоций и
На европейском рынке стартовали предзаказы на
Денис Лебедев тайно караулил Ольгу Бузову у
Виктория Боня опубликовала в Instagram новое
Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать
Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под
В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету
Игорь Ливанов впервые раскрыл правду о разводе с
В Европе растут продажи электрических кроссоверов
Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея
Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы
В Сети появилась новая информация о разработке
Дима Билан признался поклонникам в Instagram в
Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый
FAW планирует отозвать 280 000 транспортных
Актёр Крис Пратт станет очередным "Святым"
Самая современная версия нетбука One Mix 2
Дизайнер разработал чехол, превращающий
«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Просмотреть все новости