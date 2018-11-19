Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не давить на мужчин





В публикации Анна Хилькевич сообщила, что считает себя сильной женщиной, соответственно ей хочется видеть рядом сильного мужчину. Из своих наблюдений актриса сделала выводы, что некоторые дамы в возрасте собственноручно «задавливают» своих партнёров, тем самым уничтожая в них мужское начало, сама она такому примеру не собирается следовать. По мнению звезды, счастье женщины заключается в ней самой, а счастье мужчины – в женщине, поэтому нужно позволить представителям сильной половины человечества делать нас счастливыми.Призыв Анны Хилькевич поддержали большинство подписчиц. Однако не все девушки согласились с доводами актрисы, в комментариях некоторые фанатки отметили, что это относится к тем мужчинам, которые на самом деле являются сильными, однако есть мужья, нуждающиеся в направлении, а в противном случае они перестанут что-то делать для семьи. Публикация актрисы на данный момент набрала более 200 тысяч «лайков».