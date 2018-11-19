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Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не давить на мужчин

Анна Хилькевич советует женщинам не оказывать давление на мужчин. Накануне актриса опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками своим жизненным опытом.

Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не давить на мужчин

В публикации Анна Хилькевич сообщила, что считает себя сильной женщиной, соответственно ей хочется видеть рядом сильного мужчину. Из своих наблюдений актриса сделала выводы, что некоторые дамы в возрасте собственноручно «задавливают» своих партнёров, тем самым уничтожая в них мужское начало, сама она такому примеру не собирается следовать. По мнению звезды, счастье женщины заключается в ней самой, а счастье мужчины – в женщине, поэтому нужно позволить представителям сильной половины человечества делать нас счастливыми.

Призыв Анны Хилькевич поддержали большинство подписчиц. Однако не все девушки согласились с доводами актрисы, в комментариях некоторые фанатки отметили, что это относится к тем мужчинам, которые на самом деле являются сильными, однако есть мужья, нуждающиеся в направлении, а в противном случае они перестанут что-то делать для семьи. Публикация актрисы на данный момент набрала более 200 тысяч «лайков».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:00

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