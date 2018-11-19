Виктория Боня опубликовала в Instagram новое эротичное фото





Российская модель, воспитанница «Дома-2» на сегодняшний день довольно популярна за рубежом, но до сих пор старалась быть скромной. Однако в последних публикациях в Instagram Боня «выложила» все свои достоинства, прикрытые тонкой тканью мокрого купальника.Хейтеры возмущаются, что нынче выпяченным задом и грудью, а также открытым ротиком никого не удивишь, и выглядит это пошло и вульгарно.Впрочем, основная масса подписчиков сосредоточила свое внимание на декольте, которое открывало шикарный бюст Виктории и даже заподозрили ее в фотошопе, так как на других снимках ее грудь намного скромнее.