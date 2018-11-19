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Виктория Боня опубликовала в Instagram новое эротичное фото

Поклонники Виктории Бони оказались в замешательстве после публикации очередного эротичного фото в Instagram, так удивляясь «блуждающей» груди 38-летней модели, которая у нее то появляется, то исчезает.

Российская модель, воспитанница «Дома-2» на сегодняшний день довольно популярна за рубежом, но до сих пор старалась быть скромной. Однако в последних публикациях в Instagram Боня «выложила» все свои достоинства, прикрытые тонкой тканью мокрого купальника.

Виктория Боня опубликовала в Instagram новое эротичное фото

Хейтеры возмущаются, что нынче выпяченным задом и грудью, а также открытым ротиком никого не удивишь, и выглядит это пошло и вульгарно.

Впрочем, основная масса подписчиков сосредоточила свое внимание на декольте, которое открывало шикарный бюст Виктории и даже заподозрили ее в фотошопе, так как на других снимках ее грудь намного скромнее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12

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