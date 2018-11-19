Ольга Бузова после концерта не сдержала эмоций и расплакалась

"Я сняла туфли не потому что так было задумано, а потому что я не могла больше стоять", - с дрожью в голосе призналась певица.

Надо отметить, что к этому шоу девушка готовилась целый год, а последние три месяца усердно репетировала.Все больше фолловеров признаются, что уже благосклоннее относятся к ней, ведь девушка трудолюбива, упорна и открыта. Хоть Бузова и не имеет какие-либо данные певицы, поклонники ценят ее за желание добиваться своей цели любой ценой.Вот и свой концерт в Крокусе Ольга закончила весьма лирично, без туфель и с ожидаемыми слезами. После шоу девушками призналась, что поет только ради "своих людей". Также она призналась, что у неё нет слуха: "пускай я не всегда попадаю в ноты" - без обиняков заявила Бузова.Также знаменитость подчеркнула, что после концерта у нее продолжают дрожать колени. Кстати, и обувь во время выступления она сняла не по сценарию, а от изнеможения.Искренностью Ольга еще больше восхитила многочисленных фанатов. Даже хейтеры были обескуражены честностью и откровениями девушки.Правда, обязательно нашлись такие, кто посчитал весь этот завершающий монолог обыкновенной постановкой. И, переиграв эмоциями, Бузова его провалила, уверены недоброжелатели.