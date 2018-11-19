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Автомобили BMW оснастят цифровым ключом

Разработчики баварского автоконцерна BMW установят на модели G05 X5 и 8 Series новые функции Digital Key и Key Card. Дополнительные опции предназначены для того, чтобы облегчить запуск автомобиля, и являются так называемым цифровым ключом.

Автомобили BMW оснастят цифровым ключом

Преимущество новых функций Digital Key и Key Card заключаются в том, что владелец машины сможет открывать и блокировать её без использования брелока. Если на автомобиле имеется опция Comfort Access, то водитель может воспользоваться функциями со своего мобильного устройства, находясь при этом на определённой дистанции. Одним цифровым ключом при желании могут воспользоваться до пяти человек, его можно применять одновременно с приложениями на мобильных устройствах.

Чтобы активировать цифровой ключ на автомобиле, нужно пройти несколько шагов. Изначально необходимо оснастить машину оборудованием, которое входит в состав опции Comfort Access, с этим вопросом помогут разобраться специалисты в автомобильном сервисе.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:45

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