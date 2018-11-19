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Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать извержение Йеллоустонского вулкана

Учёные опасаются, что супербуря на Солнце может спровоцировать извержение Йеллоустонского вулкана. Подобные заявления не кажутся фантастикой, поскольку начал проявлять активность ещё один крупный вулкан Сакурадзима, который находится на территории Японии.

Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать извержение Йеллоустонского вулкана

Солнечная активность своего максимума ещё не достигла, а Сакурадзима уже выбросил в атмосферу столб пепла высотой 4 километра. Специалисты опасаются, что впереди более страшные события, так как на Йеллоустоне зафиксированы геотермические изменения. Что примечательно в кальдерах этих двух вулканов-монстров наблюдаются взаимосвязанные процессы, которыми заинтересовались учёные, но они пока ничего конкретного сказать не могут. Существует версия, что Сакурадзима и Йеллоустоун связаны между собой единым магмовым каналом.

По словам специалистов, от извержения Йеллоустонского вулкана пострадает как Америка, так и весь мир. По предварительным расчётам экспертов, мощность взрыва может быть равносильна активности тысячи атомных бомб. В результате на Земле температура воздуха снизится на 21 градус и наступит ядерная зима.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:05

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