Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать извержение Йеллоустонского вулкана





Солнечная активность своего максимума ещё не достигла, а Сакурадзима уже выбросил в атмосферу столб пепла высотой 4 километра. Специалисты опасаются, что впереди более страшные события, так как на Йеллоустоне зафиксированы геотермические изменения. Что примечательно в кальдерах этих двух вулканов-монстров наблюдаются взаимосвязанные процессы, которыми заинтересовались учёные, но они пока ничего конкретного сказать не могут. Существует версия, что Сакурадзима и Йеллоустоун связаны между собой единым магмовым каналом.По словам специалистов, от извержения Йеллоустонского вулкана пострадает как Америка, так и весь мир. По предварительным расчётам экспертов, мощность взрыва может быть равносильна активности тысячи атомных бомб. В результате на Земле температура воздуха снизится на 21 градус и наступит ядерная зима.