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Регулярный отказ от завтрака мужчинам может грозить болезнью сердца

Мужчины, которые регулярно пропускают завтрак, рискуют приобрести ишемическую болезнь сердца. Учёные провели исследование и установили, что те представители сильной половины человечества кто не завтракает, на 27 процентов чаще страдают указанным недугом.

Регулярный отказ от завтрака мужчинам может грозить болезнью сердца

Специалисты проанализировали данные о мужском здоровье за 16 лет, они наблюдали, как изменяется здоровье мужчин в возрасте от 45 до 82 лет. В результате было зафиксировано более 1,5 тысячи случаев развития ишемической болезни сердца, в основном недуг наблюдался у мужчин, которые пропускали завтраки. Такое поведение характерно для курильщиков, злоупотребляющих спиртными напитками, малоактивных людей и трудоголиков.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что мужчины, которые регулярно пропускают завтрак, рискуют приобрести ишемическую болезнь сердца на 27 процентов чаще, чем те кто по утрам ест. При ишемии сердечная мышца испытывает недостаток артериальной крови, причиной этому являются патологические процессы в системе коронарных артерий.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:30

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