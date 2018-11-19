На европейском рынке стартовали предзаказы на новый кроссовер Audi Q3





Новый кроссовер Audi Q3 европейским автолюбителям предлагается в двух модификациях. Одна из версий оснащена бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. Этот автомобиль разработчики наделили системой подключения цилиндров по требованию, что позволяет сократить расход топлива.Вторая версия Audi Q3 комплектуется дизельным силовым агрегатом объёмом 2,0 литра, его работа будет осуществляться на пару с 6-скоростной автоматической коробкой передач.