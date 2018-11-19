АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

На европейском рынке стартовали предзаказы на новый кроссовер Audi Q3

В компании Audi сообщили о том, что на новый кроссовер Q3 стартовали предзаказы. На европейском рынке стоимость автомобиля составит от 33 700 евро, однако для граждан США данная модель пока недоступна.

На европейском рынке стартовали предзаказы на новый кроссовер Audi Q3

Новый кроссовер Audi Q3 европейским автолюбителям предлагается в двух модификациях. Одна из версий оснащена бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. Этот автомобиль разработчики наделили системой подключения цилиндров по требованию, что позволяет сократить расход топлива.

Вторая версия Audi Q3 комплектуется дизельным силовым агрегатом объёмом 2,0 литра, его работа будет осуществляться на пару с 6-скоростной автоматической коробкой передач.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольгу Бузову на концерте поддержали родители,
Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не
Автомобили BMW оснастят цифровым ключом
Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей
Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся
Регулярный отказ от завтрака мужчинам может
Ольга Бузова после концерта не сдержала эмоций и
На европейском рынке стартовали предзаказы на
Денис Лебедев тайно караулил Ольгу Бузову у
Виктория Боня опубликовала в Instagram новое
Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать
Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под
В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету
Игорь Ливанов впервые раскрыл правду о разводе с
В Европе растут продажи электрических кроссоверов
Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея
Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы
В Сети появилась новая информация о разработке
Дима Билан признался поклонникам в Instagram в
Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый
FAW планирует отозвать 280 000 транспортных
Актёр Крис Пратт станет очередным "Святым"
Самая современная версия нетбука One Mix 2
Дизайнер разработал чехол, превращающий
«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Просмотреть все новости