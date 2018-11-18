АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть Боярской с супругом

Елизавета Боярская приступила к озвучке второй части мультипликационного фильма «Волки и овцы. Ход свиньей». Об этом актриса рассказала в Instagram-микроблоге, поделившись фотографией из студии. Поклонников удивила невероятная схожесть знаменитости с ее мужем Максимом Матвеевым.

«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть Боярской с супругом

Боярская призналась, что день для нее стал очень насыщенным. Она озвучивала красотку-волчицу Бьянку из новой части мультфильма. Премьера проекта «Волки и овцы. Ход свиньей» состоится 24 января. «Чудесный мультик!» - подытожила актриса.

На фотографии 32-летняя звезда застыла у микрофона с воодушевленным взглядом, свидетельствующим о ее полной отдаче работе. Поклонники Боярской с восхищением отметили, как хорошо читается мимика на ее лице, и в этом она очень похожа на своего мужа. «У Матвеева иногда точно такое же выражение бывает», - удивленно заявили фолловеры и добавили, что звездные супруги «как брат и сестра».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самая современная версия нетбука One Mix 2
Дизайнер разработал чехол, превращающий
«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой
На Geekbench появился новый смартфон Vivo с 2 Гб
Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил
Учёными найдена причина удлинённой формы черепа у
Татьяна Навка показала, как ее дочь поздравила
«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке
Минобороны Бельгии инициировало создание женского
Мария Погребняк отметила 30-летие в русской бане
В Великобритании армию подготовили к ЧС из-за
В Санкт-Петербурге на покупателей магазина в
Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Кэти Топурия показала на видео в Instagram
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего
Врачи назвали неизлечимые в России виды рака
Секретный истребитель шестого поколения случайно
Просмотреть все новости