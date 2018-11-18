«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть Боярской с супругом

Боярская призналась, что день для нее стал очень насыщенным. Она озвучивала красотку-волчицу Бьянку из новой части мультфильма. Премьера проекта «Волки и овцы. Ход свиньей» состоится 24 января. «Чудесный мультик!» - подытожила актриса.На фотографии 32-летняя звезда застыла у микрофона с воодушевленным взглядом, свидетельствующим о ее полной отдаче работе. Поклонники Боярской с восхищением отметили, как хорошо читается мимика на ее лице, и в этом она очень похожа на своего мужа. «У Матвеева иногда точно такое же выражение бывает», - удивленно заявили фолловеры и добавили, что звездные супруги «как брат и сестра».