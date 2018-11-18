Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за 125 тысяч рублей

Девушка часто выкладывает у себя в Instagram публикации, где хвастается то обновкой, то модным женским аксессуаром.Накануне 37-летняя журналистка и общественный деятель похвасталась в своём микроблоге новым приобретением — нежно-розовой сумочкой от бренда Launer Bespoke. Надо отметить, что это любимый бренд королевы Великобритании Елизаветы II.Подписчики по достоинству оценили покупку Ксении, похвалив девушку за хороший вкус.Самые знающие и модные подписчики знаменитости заявляют, что цена этой сумочки составляет около 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Если перевести на наши деньги, то это будет примерно 125 тысяч рублей.Надо отметить, что Собчак любит поэкспериментировать не только с модными женскими аксессуарами, но и со стилем в одежде. На днях Ксения надела кружевное платье прямо на голое тело, а также продемонстрировала образ в леопардовых ботинках и примерила пуховую куртку, как у знаменитого рэпера Pharaoh.