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Названы предупреждающие о раке глаз симптомы

Эксперты назвали симптомы, предупреждающие о возможном развитии рака глаз. Некоторые показатели проявления онкологии органа зрения могут быть выявлены только при осмотре врачом.

Названы предупреждающие о раке глаз симптомы

Людям следует обращать внимание на любые заметные изменения. Вероятным признаком рака глаз являются вспышки света, странные тени или волны. Не многие спешат к специалисту при затуманивании зрения, а также при появлении постепенно увеличивающегося темного пятна.

В большинстве случаев зрение падает из-за диабета, тромбоза, неврита зрительных нервных окончаний. Однако данный симптом, как и смещение глазного яблока, может указывать на развитие онкологического заболевания. Предупреждают о возможном раке боли в глазах и шишак, появляющийся на веке.

У человека, утверждают медики, больше шансов развития злокачественной опухоли органов зрения в старости при появлении коричневых пятен или родинок. Ретинобластома может возникнуть и у детей, но причины тому пока не найдены. Наиболее распространена меланома, поражающая глазное яблоко.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:13

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