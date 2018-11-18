Названы предупреждающие о раке глаз симптомы





Людям следует обращать внимание на любые заметные изменения. Вероятным признаком рака глаз являются вспышки света, странные тени или волны. Не многие спешат к специалисту при затуманивании зрения, а также при появлении постепенно увеличивающегося темного пятна.В большинстве случаев зрение падает из-за диабета, тромбоза, неврита зрительных нервных окончаний. Однако данный симптом, как и смещение глазного яблока, может указывать на развитие онкологического заболевания. Предупреждают о возможном раке боли в глазах и шишак, появляющийся на веке.У человека, утверждают медики, больше шансов развития злокачественной опухоли органов зрения в старости при появлении коричневых пятен или родинок. Ретинобластома может возникнуть и у детей, но причины тому пока не найдены. Наиболее распространена меланома, поражающая глазное яблоко.