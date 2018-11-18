Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Эксперты назвали симптомы, предупреждающие о возможном развитии рака глаз. Некоторые показатели проявления онкологии органа зрения могут быть выявлены только при осмотре врачом.
Людям следует обращать внимание на любые заметные изменения. Вероятным признаком рака глаз являются вспышки света, странные тени или волны. Не многие спешат к специалисту при затуманивании зрения, а также при появлении постепенно увеличивающегося темного пятна.
В большинстве случаев зрение падает из-за диабета, тромбоза, неврита зрительных нервных окончаний. Однако данный симптом, как и смещение глазного яблока, может указывать на развитие онкологического заболевания. Предупреждают о возможном раке боли в глазах и шишак, появляющийся на веке.
У человека, утверждают медики, больше шансов развития злокачественной опухоли органов зрения в старости при появлении коричневых пятен или родинок. Ретинобластома может возникнуть и у детей, но причины тому пока не найдены. Наиболее распространена меланома, поражающая глазное яблоко.
Людям следует обращать внимание на любые заметные изменения. Вероятным признаком рака глаз являются вспышки света, странные тени или волны. Не многие спешат к специалисту при затуманивании зрения, а также при появлении постепенно увеличивающегося темного пятна.
В большинстве случаев зрение падает из-за диабета, тромбоза, неврита зрительных нервных окончаний. Однако данный симптом, как и смещение глазного яблока, может указывать на развитие онкологического заболевания. Предупреждают о возможном раке боли в глазах и шишак, появляющийся на веке.
У человека, утверждают медики, больше шансов развития злокачественной опухоли органов зрения в старости при появлении коричневых пятен или родинок. Ретинобластома может возникнуть и у детей, но причины тому пока не найдены. Наиболее распространена меланома, поражающая глазное яблоко.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:13