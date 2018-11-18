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Операционная система Windows 10 получила долгожданное новшество

Операционная система Windows 10 получила недавно новшество. Теперь разработчики с помощью нового специального пакета SDK получили возможность создания приложения, которое предназначено для 64-рязрядной современной архитектуры ARM. Это открывает безграничные возможности.

Операционная система Windows 10 получила долгожданное новшество

Данное новшество многие люди ожидали свыше 10 лет, с момента появления на рынке первых планшетных компьютеров. Сейчас каждый желающий может с официального сайта скачать финальную Visual Studio 15.9, с помощью которой разработчики смогут создавать современное программное обеспечение. Согласно ожиданиям благодаря данному новшеству в Windows 10 начнут создавать универсальные приложения, способные полноценно работать на любой версии Windows. Это также относится к ARM-версии, которая предназначена для планшетов, ультрабуков. Между тем не стоит надеяться на что-то стоящее, так как нынешние чипы ARM, по типу Snapdragon 850, не способны обеспечить и пятую часть мощности, предлагаемой современными компьютерными процессорами от AMD и Intel.

Накануне компания Fujitsu General во время выставки Ceatec Japan 2018 представила прототип нашейного специального кондиционера, который обладает жидкостным охлаждением, а также термоэлементами Пельтье.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:12

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