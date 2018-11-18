Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой грозился убить семью
Галина Стаханова, сыгравшая в киноленте «Ёлкли» Бабу Маню, рассказала об алкоголизме отца. По словам актрисы, в детстве ее папа хотел убить всю семью.
Детство Галины Стахановой было очень сложным и всё из-за ее отца, который страдал от алкоголизма. По признанию актрисы, однажды он пришёл в нетрезвом виде домой и начал кричать, что убьёт всю семью. После этого случая родителя артистки направили в специализированное медучреждение, в котором он лечился от алкоголизма. Сейчас Галина Константиновна проживает на окраине столицы. Она практически все время проводит на съёмочной площадке, так как задействована в различных проектах, в которых она играет бабушек.
Накануне Кэти Топурия в своем Instagram-аккаунте показала фанатам подросшую дочь Оливию.
Детство Галины Стахановой было очень сложным и всё из-за ее отца, который страдал от алкоголизма. По признанию актрисы, однажды он пришёл в нетрезвом виде домой и начал кричать, что убьёт всю семью. После этого случая родителя артистки направили в специализированное медучреждение, в котором он лечился от алкоголизма. Сейчас Галина Константиновна проживает на окраине столицы. Она практически все время проводит на съёмочной площадке, так как задействована в различных проектах, в которых она играет бабушек.
Накануне Кэти Топурия в своем Instagram-аккаунте показала фанатам подросшую дочь Оливию.