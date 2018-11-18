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Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой грозился убить семью

Галина Стаханова, сыгравшая в киноленте «Ёлкли» Бабу Маню, рассказала об алкоголизме отца. По словам актрисы, в детстве ее папа хотел убить всю семью.

Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой грозился убить семью

Детство Галины Стахановой было очень сложным и всё из-за ее отца, который страдал от алкоголизма. По признанию актрисы, однажды он пришёл в нетрезвом виде домой и начал кричать, что убьёт всю семью. После этого случая родителя артистки направили в специализированное медучреждение, в котором он лечился от алкоголизма. Сейчас Галина Константиновна проживает на окраине столицы. Она практически все время проводит на съёмочной площадке, так как задействована в различных проектах, в которых она играет бабушек.

Отец звезды фильма «Ёлки» Галины Стахановой грозился убить семью

Накануне Кэти Топурия в своем Instagram-аккаунте показала фанатам подросшую дочь Оливию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:03

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