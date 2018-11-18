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Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил мужчина

С тех пор, как одиозный телепроект "Дом-2" покинула звезда Александра Гозиас, прошло уже достаточно много времени. И вот ее опять бросил мужчина.

Скандальная девица долгое время "строила любовь" с другим участником Константином Ивановым, но в конце концов рассталась с ним.

Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил мужчина

На данный момент Александра проживает в Калининграде, где занимается своим бизнесом. Девушка теперь чаще видится со своей дочерью, которую в бытность телестройки не навещала практически месяцами.

И вроде бы на личном фронте у Гозиас тоже всё стало налаживаться, но накануне появилась информация, что Саша снова осталась одна-одинешенька.

Как говорит сама девушка, её бросил парень. Саша рассказывает, что она ни в чем не виновата, но молодой человек не верит ей.

Очевидно, Александра заставила своего нового парня ревновать, ведь это превосходно получается у Гозиас. Болельщики телестройки могли не раз в этом убедиться: кто-кто, а Саша непревзойдённый мастер провокаций.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:50

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