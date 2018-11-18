Звезду "Дома-2" Александру Гозиас опять бросил мужчина





Скандальная девица долгое время "строила любовь" с другим участником Константином Ивановым, но в конце концов рассталась с ним.На данный момент Александра проживает в Калининграде, где занимается своим бизнесом. Девушка теперь чаще видится со своей дочерью, которую в бытность телестройки не навещала практически месяцами.И вроде бы на личном фронте у Гозиас тоже всё стало налаживаться, но накануне появилась информация, что Саша снова осталась одна-одинешенька.Как говорит сама девушка, её бросил парень. Саша рассказывает, что она ни в чем не виновата, но молодой человек не верит ей.Очевидно, Александра заставила своего нового парня ревновать, ведь это превосходно получается у Гозиас. Болельщики телестройки могли не раз в этом убедиться: кто-кто, а Саша непревзойдённый мастер провокаций.